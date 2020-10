Así es la habitación de hospital de Donald Trump: FOTOS

El presidente estadounidense, Donald Trump, se mantiene en el hospital militar en el que está ingresado tras ser diagnosticado con Covid-19.

Recientemente publicó un video en donde indica que se encuentra "mucho mejor" y está trabajando para "volver del todo", aunque "la verdadera prueba será en los próximos días".

El vídeo que divulgó en la red social de Twitter, muestra al presidente detrás de un escritorio con camisa, chaqueta, pero sin corbata, aparentemente este sábado.

Posteriormente, la Casa Blanca remitió dos instantáneas de Trump fechadas hoy sábado en las que se le puede ver trabajando (con el pelo más desordenado de lo habitual) desde el mismo escritorio en la suite presidencial y en soledad en una sala de conferencias en el hospital militar Walter Reed.

"Llegué aquí, no me sentía muy bien, pero ahora me encuentro mucho mejor. Estamos trabajando duro para volver del todo. Tengo que volver porque todavía tenemos que hacer Estados Unidos grandes de nuevo", asegura Trump en el vídeo en el que añade: "creo que estaré de vuelta pronto".

Fotos de su habitación

El periodista David Alandete compartió imágenes de la habitación en donde se encuentra el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Las imágenes del USA Today muestra algunas zonas del lugar que el hospital de Walter Reed tiene reservado para los presidentes.

Esta es la habitación de hospital reservada para los presidentes en el hospital de Walter Reed, donde se encuentra ingresado Donald Trump. pic.twitter.com/LumRi0yUpp — David Alandete (@alandete) October 3, 2020

