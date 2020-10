Me siento bien, el verdadero reto será en unos días: Donald Trump durante lucha contra Covid-19

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump pasó por un período "muy preocupante" el viernes y enfrenta un "crítico" los próximos dos días en su lucha contra el COVID-19 en un hospital militar, dijo el sábado su jefe de gabinete

"Todavía no estamos en un camino claro hacia una recuperación completa", dijo el jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, frente al Centro Médico Militar Nacional Walter Reed.

Hace unos momentos, el presidente de Estados Unidos publicó un video en que informó que por el momento se "siente bien"; sin embargo, señaló que "el verdadero reto será el siguiente par de días".

Donald Trump señaló que fue trasladado al Hospital Militar ya que no se sentía "muy bien", pero continúa trabajando para "recuperarse".

"Vine aquí, no me sentía tan bien. Me siento mucho mejor ahora. Estamos trabajando duro para recuperarme", contó.