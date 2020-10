Papa Francisco anuncia al primer afroamericano que se convertirá en cardenal

El papa Francisco sigue transformando el colegio cardenalicio para representar una Iglesia mas universal en el próximo cónclave para elegir al nuevo pontífice y hoy anunció 13 nuevos cardenales, 9 de ellos electores, procedentes, algunos italianos de la Curia, pero también de diferentes rincones del mundo.



Entre ellos el arzobispo de Santiago de Chile, el español Celestino Aós, y el obispo emérito de San Cristobal de las Casas (México), el mexicano Felipe Arizmedi Esquivel, pero también el primer cardenal de Ruanda y de Brunei.



Tras el rezo del ángelus desde la ventana del palacio pontificio, el papa anunció este domingo un nuevo consistorio que se celebrará el 28 de noviembre para el nombramiento de 13 nuevos cardenales, cuatro de ellos mayores de 80 años y por tanto no participantes en un futuro cónclave.

Nuevos cardenales en Latinoamérica

Entre los nuevos purpurados se encuentran el capuchino español Celestino Aós, que es arzobispo de Santiago de Chile desde diciembre de 2019 y que llegó a este país en 1983. Aós fue la apuesta del papa Francisco para la renovación del episcopado en este país tras la grave crisis abierta por los abusos en el seno de la Iglesia y el encubrimiento por parte de sus obispos.



Francisco también premia a México nombrando al obispo emérito de San Cristobal de las Casas (México), Felipe Arizmendi Esquivel, quien no podrá participar en un cónclave al haber superado los 80 años. Pero con esta nueva púrpura, México volverá a tener a siete cardenales tras el fallecimiento el 19 de agosto de 2019 de Sergio Obesa Rivera, obispo de Veracruz.

Representantes en el Colegio cardenalicio llegados de todo el mundo

Entre los nueve que serán creados cardenales y menores de 80 años se encuentran los dos nuevos miembros de la Curia, algo que es habitual tras su nombramiento: el prefecto de la Congregación para la Causa de los Santos, el arzobispo italiano Marcello Semeraro y el nuevo secretario general del Sínodo de los obispos, el maltés Mario Grech.



También serán creados cardenales el arzobispo de Kigali, en Ruanda, Antoine Kambnada, que se convertirá así en el primer "príncipe de la Iglesia" de este país tan golpeado por las guerras y la hambruna. Recibirán la birreta cardenalicia también el arzobispo de Capiz (Filipinas), José Fuerte Advinculca y también se nombrará por primera vez un cardenal de Brunei, el arzobispo Cornelius Sim.



El papa premia al arzobispo de Siena (Italia), Paolo Giudice y al custodio el convento de Asís, Mauro Gambetti. Entre los mayores de 80 años, el papa premió con la púrpura además de al obispo emérito e San Cristobal de las Casas, al exnuncio y observador del Vaticano en la Naciones Unidas, Silvano Tomasi; al predicador de la Casa Pontificia, Raniero Cantalamessa y el exdirector de Caritas de Roma y párroco del santuario del Divino Amore, de Roma, Enrico Feroci.

Será cardenal el arzobizpo de Washington, el primer afroamericano

El papa creará cardenal al arzobispo de Washington, Wilton Gregory, originario del South Side de Chicago y que se convertirá en el primer purpurado afroamericano de la historia de la Iglesia. Crecido en el mismo barrio la ex primera dama Michelle Obama, se convirtió al catolicismo cuando era adolescente. Se le considera un progresista.



Como jefe de los obispos estadounidenses, entre 2001 y 2004, pidió al Vaticano que diera pasos adelante para proteger a los niños víctimas de abuso sexual tras el escándalo revelado por el Boston Globe en 2002.



Gregory fue designado por el papa como obispo de Washington el 4 de abril de 2019, el mismo día del asesinato de Martin Luther King, asesinado en Memphis, Tennessee, el 4 de abril de 1968.



Francisco volvió a desear hoy que los cardenales, "confirmando su adoración a Cristo, me ayuden en mi ministerio de obispo de Roma para el bien de todo el santo pueblo de Dios", dijo Francisco al anunciar a los que serán nuevos purpurados tras el rezo de hoy del Ángelus.



En estos momentos, el colegio cardenalicio está formado por 217 purpurados de los que 120 son electores. Con el consistorio del 28 de noviembre, que será el séptimo de su pontificado, Francisco habrá creado 88 nuevos cardenales (70 electores y 18 no electores) de 56 naciones, 16 de las cuales nunca antes habían tenido un cardenal.

Por: EFE