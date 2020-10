Covid-19: Alemania registra nuevo máximo de contagios en solo 24 horas; suman 14 mil 714

Alemania ha alcanzado un nuevo máximo de contagios por coronavirus en las últimas 24 horas; al sumar 14 mil 714, mientras el número de muertos superó los 10 mil desde el inicio de la pandemia, de acuerdo con datos del Instituto Robert Koch (RKI) de virología actualizados la pasada medianoche.

El RKI advierte, no obstante, que debido a un problema técnico con el servidor, el viernes no recibió los datos de todos los departamentos de salud regionales, por lo que los nuevos contagios comunicados el viernes no incluían todos los casos, que fueron llegando a lo largo del día y se suman a los nuevos positivos dados a conocer hoy.

Aún así, los 11 mil 242 casos contabilizados ayer -a falta de los datos completos- fue similar al anterior nuevo máximo de 11 mil 287 registrados el día antes.

Contagios alcanzan un máximo por tercer día consecutivo

El número de muertos superó la cifra de 10 mil desde el inicio de la pandemia. FOTO: EFE

Los 7 mil 830 nuevos contagios registrados el pasado sábado habían marcado ya un máximo por tercer día consecutivo desde el inicio de la pandemia. El total de positivos desde que se dio a conocer el primer contagio en el país a finales de enero se sitúa en 418 mil 5, con 10 mil 3 víctimas mortales, 49 más en un día.

Alrededor de 314 mil 100 personas han superado la enfermedad, lo que sitúa los casos activos en unos 93 mil 900. En el conjunto de Alemania, la incidencia se situaba ayer en 60.3 casos por cada 100 mil habitantes, según el informe diario del RKI difundido por la tarde.

El factor de reproducción (R) menos estable, basado en una comparativa de las infecciones en un intervalo de cuatro días respecto a los cuatro días anteriores y que refleja la evolución de contagios de hace aproximadamente una semana y media, se sitúa en 1,23, indica el informe.

Noticias Relacionadas Perú rechaza acuerdo para comprar vacunas de AstraZeneca por falta de información

En tanto, el factor R que toma en consideración las infecciones en un intervalo de siete días respecto a los siete anteriores, y que por lo tanto es considerado más estable al permitir un mayor balance de las oscilaciones derivadas de brotes localizados, está en 1,30. Este segundo valor refleja la evolución de contagios de hace 8 a 16 días.

Por EFE