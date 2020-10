Roberta McCain, madre de John McCain, muere a los 108 años

Roberta Wright McCain, la madre del difunto senador John McCain, quien usó su espíritu combativo para ayudar a atraer a los votantes durante su campaña presidencial de 2008, murió a los 108 años de edad.

Un portavoz de la nuera Cindy McCain dice que Roberta McCain murió el lunes, aunque las causas de la muerte no han sido reveladas, "es con gran tristeza que anuncio la muerte de mi maravillosa suegra, Roberta McCain”, publicó Cindy McCain en Twitter. "No podría haber pedido un mejor modelo a seguir o un mejor amigo".

En un tuit , la nieta Meghan McCain agradeció a su "Nana" por enseñarle a vivir la vida con "determinación, convicción, intensidad y amor. Nunca habrá otro como tú, te extrañaremos todos los días. Ojalá mi hija hubiera llegado a conocerte ”, dijo McCain, quien dio a luz a su primer hijo el mes pasado.

A los 96 años, Roberta McCain se convirtió en el arma secreta de la senador republicano en las paradas de la campaña como prueba de que los votantes no deben preocuparse por la edad de su hijo, luego de más de 70, mientras buscaba la presidencia. Una vez dijo que a su hijo le gustaba sostenerla como un ejemplo de "lo que él espera que sea su vida útil".

En agosto de 2018, sin embargo, fue la madre quien terminó de luto por el hijo cuando John McCain murió de cáncer cerebral. A pesar de que sufrió un derrame cerebral, Roberta McCain asistió a los servicios conmemorativos y de entierro en Washington y Maryland para el hijo del medio al que llamaba "Johnny".

Se mantuvo enérgica y activa hasta los 90, viajando a menudo con su hermana gemela Rowena, que murió a los 99 años. Asistió a la Convención Nacional Republicana de 2008, donde su hijo reconoció "su amor por la vida, su profundo interés en el fuerza, y su creencia de que todos debemos utilizar nuestras oportunidades para hacernos útiles a nuestro país ".

Era 1933 cuando Roberta Wright, de 20 años, desafió a su familia y se fugó con John McCain Jr. Los documentos publicados en 2008 mostraban que cuando era un joven alférez, John Jr. se metió en problemas cuando la pareja decidió casarse y él dejó su barco. sin permiso.

"Me casé joven", le dijo a The Muskogee Phoenix en su nativa Oklahoma en 2008. "Tenía 20 años y fue la mejor decisión que he tomado".