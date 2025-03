Horóscopo de Nana Calistar HOY 18 de marzo, Virgo recibirás una sorpresa

Los astros tienen un mensaje importante para ti hoy, por ello Nana Calistar te dará las mejores predicciones de los astros para hoy 18 de marzo para cada signo del zodiaco.

Piscis

Es momento de sacar tus ahorros y comenzar a pensar en una inversión o negocio pues te va a traer mucha prosperidad. Por cuestiones de salud requieres descansar más y no estresarte por tanta fregadera que estás viviendo pues sino lo haces vienen problemas en los riñones, dolores de articulaciones y andarás de un humor que ni la gente que te rodea te va a soportar. Deja de meterte en relaciones prohibidas de lo contrario jamás lograrás tener el primer puesto en la vida de otra persona. Necesitas reconciliarte con esas situaciones que no te dejan avanzar, perdona y después manda a la fregada o de lo contrario estas destinado o destinada a estas tragándote tu veneno y enfermarte.

Acuario

No confundas tus sentimientos, pon en claro qué es lo que sientes y quieres en tu vida pues de lo contrario puedes lastimar a quien no lo merece. Devuelve con la misma moneda lo que recibes de las personas y busca siempre la manera de estar bien contigo mismo. Te van a invitar a salir a tomar un café o a cenar, aprovecha la salida para divertirte. Momento de salir de trabas o problemas de última hora, hay que comenzar a resolver todas esas situaciones que te han mantenido estancado y no te permiten salir a flote.

Capricornio

Sal de ese círculo negativo y empieza una etapa en la cual no debe de afectarte los comentarios de gente tonta, sin antes ya te dañaron por esa razón no permitas que lo vuelvan hacer. No temas a los cambios que están llegando a tu vida pues esos cambios son los que te harán ver la vida distinta, se alejarán personas de ti, ni te achicopales si tú misión en tu vida a terminado, next y sigue tu camino.

Sagitario

Cuida más tus cosas y checa donde las dejas porque vienen perdidas de objetos y dineros. Hay una amistad de tez blanca que anda hablando de ti, ten mucho cuidado pues te va a meter en problemas bien cañones. Si estas soltero o soltera aprende a disfrutar tu soledad, no te sientas mal ni solo o sola, recuerda que te tienes a ti y tú eres el o la única que necesitas, Es momento de cambiar ciertos errores que has venido jalando desde tu pasado y que no has podido soltar y a la larga te sigue afectando

Escorpión

Ve a las personas como son pues sólo así entenderás y sabrás si tienen o no buenas intenciones contigo. Familiares organizarán una fiesta. en la cual no serás requerido o requerida. Probabilidades de un viaje y diversión. Una amistad sufrirá accidente, nada grave no te preocupes. Días de descanso y de paz espiritual, necesitas una limpia para poder deshacerte de malas energías andas cargado o cargada de envidias y eso te quita el sueño y te causa dolores en hombros y espalda.

Libra

Si tienes una relación busca la manera de saber si eso tiene futuro sino next y continuar tu vida con alguien que realmente te quiera valorar y no solo te busque para pasarla bien por ratos. Amores del pasado retornan, traes toda la actitud para lograr grandes cosas y cambios en tu vida solo es cuestión de que de la creas y hagas eso que mueve tu vida. Aprende a decir que no y a no estar ahí siempre para quienes siempre te ven la cara.

Virgo

Eres muy sensible y te afectan muchas cosas, necesitas ser más maduro y ver a las personas como son, no pongas virtudes donde no las hay y no trates como Dios a quien te trata como un objeto, empieza por devolver lo que recibes. Vienen días de muchos cambios y estabilidad emocional que comenzarás a encontrar. No pretendas cambiar por nadie que de verdad no lo merece, solo céntrate en tu felicidad y en lo que mueva tu mundo. Cuidado con accidentes que estarán a la orden del día en los cuales podrías ir a parar al hospital.

Leo

Momento de grandes cambios, de comenzar a planear un viaje en el cual invitarás a amistades o a familia, te la pasarás de lo mejor. No veas solo lo malo que te ha pasado ve las cosas buenas y aprende también de ellas. Manda a la tiznada a esos obstáculos que te impidan llegar a donde quieras. No esperes ya más de nadie, busca la manera de reconciliarte con tu vida y no volver a lamentarte por los golpes que te dio la vida, es momento de soltar lo que te hizo daño y comenzar una etapa nueva para ti.

Cáncer

Se viene cambios bastante te buenos que vas enfrentar entre ellos te va llegar un dinero que no esperabas, ten cuidado con chismes en lo laboral que van estar a la orden del día. Es momento de cambiar tu forma de ser pues hay que hacer un cambio más profundo en tus actitudes para que no te vuelvan a ver la cara. Has sufrido y prueba de ello es tu escudo protector contra las demás personas, te has vuelto algo desconfiado o desconfiada, ya no te enamoras tan pronto como lo hacías años atrás y eso se debe a la vida que has llevado.

Géminis

Aprende a cuidar más tu estado de ánimo porque en las ultimas semanas te deprimes por muchas situaciones del pasado que ya fueron y ya pasaron. Es momento de emprender ese negocio de tus sueños, te has detenido demasiado en lograr tus objetivos, ya es momento de ponerte las pilas y llevarlos a cabo. Recuerda que la vida es bella y fácil no la hagas difícil que no lo es, si una vez fuiste engañado o engañada y traicionada no tengas miedo a volver amar pues las mentiras del pasado te han hecho un ser humano más fuerte.

Tauro

Si tienes una relación entrarás en una etapa bien perra de celos y situaciones incomodas, debes de ser más sincero o sincera con tu pareja y no ocultarle cosas o de lo contrario cuando estas salgan a la luz te bufará y te la armará bien gacho. Ese plan que tienes para obtener un poco más de ingreso va a salir muy bien, pero necesitas saber con quién emprender ese negocio o de lo contrario te pueden robar. No caigas en esa situación y pon más atención en cada paso que des, recuerda que nadie está exento de regarla, pero hacerlo constantemente.

Aries

No es momento de inversiones con terceras personas pues podría haber algún tipo de fraude en el cual perderás gran cantidad de dinero. Ten cuidado con andar metido en relaciones prohibidas pues eres muy de enamorarte y entregar todo sin esperar nada a cambio, sueles dejarte humillar y te dejas dañar, recuerda que eso no es amor sino ingenuidad por no decir otra cosa.