Exhiben a influencer "Luis Mi Padre Hermoso” por el robo de varias crías de periquitos directo del nido | VIDEO

Fue en redes sociales que gracias a la cuenta de IG @mundo_salvaje_mexico , luego de que el influencer conocido como “Luis Mi Padre Hermoso” se hiciera viral por tomar unos periquitos de la fauna silvestre, algo que no le ha gustado a los usuarios de redes sociales por supuestamente incitar a la “caza furtiva”.

Cabe destacar que este influencer es de Ciudad Altamirano, Guerrero y en redes sociales ya están haciendo denuncias públicas porque mencionan que presuntamente está saqueando nidos de pericos, cazando ilegalmente fauna silvestre y destruyendo colmenas de abejas, poniendo en riesgo la biodiversidad de la región.

En sus videos se puede ver como promueve el uso de resorteras para matar tejones, armadillos, tlacuaches, coyotes, chachalacas y cualquier otro animal que encuentre, inclusive podemos ver como “destruye” colmenas de abejas endémicas, afectando gravemente los ecosistemas.

En la denuncia pública por parte de la cuenta de Instagram de @mundo_salvaje_mexico, hace un llamado a la PROFEPA, institución que por sus siglas Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, debería de ser la responsable de un caso de esta índole, por lo que ha llamado a ayudar a todos sus seguidores.

Fue en un video publicado el pasado 14 de marzo, donde se ve al influencer sustraer a unos periquitos de su nido, argumentando que son para su hogar y acompañar a su perico mascota, por lo que tuvo que caminar en busca de estos ejemplares silvestres algo que no le gustó a muchos de sus seguidores.

Para rematar el caso y después de recibir un montón de comentarios donde le decían que estaba mal lo que estaba haciendo, el influencer remató con un video para aclarar todo lo que estaba pasando, pues afirmó que los quería para que acompañaran a su perico en su hogar.

“Fíjense como es la gente que me quiere destruir, hijos de la verg*. Hace tres dias que subi el video de los pericos, tenía yo 345 mil seguidores, ahorita ya llevo 352 mil causa de sus mamad**, la gente más me está apoyando. Ahí estoy viendo realmente la gente que me apoya, la gente que es de rancho, esa gente con la cual voy a estar al millón. Ustedes sigan compartiendo, por más que me quieran enterrar, la gente me conoce más”, dijo “Luis Mi Padre Hermoso”