Mamá de Vadhir Derbez no descarta ser parte de la serie “De viaje con los Derbez”

Contrario a lo declarado por Victoria Ruffo, la madre de Vadhir Derbez, Silvina Prince, no descartó participar en alguna temporada de la serie “De viaje con los Derbez” que está a cargo de su expareja, Eugenio Derbez. La artista plástica aseguró que sostiene una buena relación con el padre de su hijo, así como con cada una de las madres de los hermanos de éste.

Victoria Ruffo ha tomado con humor la rivalidad que existe entre ella y el comediante Eugenio Derbez desde hace más de 20 años, por lo que hizo mofa de los rumores sobre su participación en el proyecto en el que se sigue de cerca la convivencia de la famosa familia a través de sus viajes, algo que también ha destapado los conflictos entre ellos. Ante esto, la llamada “Queen de las telenovelas” ha dejado claro que no participaría, contrario a lo que sucede con Silvana Prince.

En un encuentro con los medios retomado por el reportero Alan Morales en su canal de YouTube, Silvana Prince se dijo orgullosa del esfuerzo de su hijo para abrirse paso en la industria sin necesidad de usar el apellido de su famoso padre, Eugenio Derbez, con quien estaría dispuesta a convivir durante uno de sus viajes en familia ya que, aseguró, no tiene ningún conflicto con sus integrantes.

“Me llevo muy bien con él y con Ale; con la mamá de Aislinn, y con.. con Victoria no he convivido, pero sé que me podría llevar muy bien ahora después de tantos años porque José Eduardo es hermoso, lo amo, y es el hermano de mi niño, para mí eso es lo más importante, son hermanos, se aman, están unidos, se apoyan y qué más que eso, eso es lo más importante, al menos para mí”, dijo Silvana Prince.