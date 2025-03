Seguramente alguna vez en tu vida te has preguntado ¿cuánto tiempo debo esperar para hacer ejercicio después de comer? Y es muy posible que no hayas encontrado la respuesta con tus amigos, con tu entrenador o en el gimnasio, pero no te preocupes, aquí nosotros te decimos cuando es el momento adecuado para consumir pequeñas o grandes comidas antes de ejercitarte.

Encontrar el momento adecuado es tan importante como la elección de alimentos sanos para alimentar el cuerpo antes, durante y después de un entrenamiento. Cuando comes, tu cuerpo dirige una cantidad significativa de sangre hacia el sistema digestivo para procesar los alimentos y absorber los nutrientes.

Si intentas hacer ejercicio de inmediato es posible que esta redistribución de la sangre interfiera con tu rendimiento en el gimnasio y te cause molestias estomacales o calambres. También puede hacer que te sientas pesado o cansado ya que tu sistema digestivo y tus músculos están compitiendo para obtener la energía. Por ello la cantidad de tiempo que debes esperar para hacer ejercicio después de comer puede variar por diversos factores.

La cantidad de tiempo que debes esperar para hacer ejercicio es de 2 a 3 horas tras una comida pequeña. Créditos: Pexels/Kaboompics.com

Algunos de estos factores son tus hábitos de vida y la cantidad de comida que consumas.sin embargo, existe una regla general, por lo que se recomienda esperar al menos 3 a 4 horas después de una ingesta grande o 2 a 3 horas si es una comida pequeña. Esto permite que tu cuerpo inicie el proceso de digestión y disminuye el riesgo de malestar durante el ejercicio.

Si se trata de un snack saludable y ligero debes esperar de 30 minutos a 1 hora antes de ejercitarte ya que los alimentos más pequeños requieren un menor tiempo para ser procesados.

Y aunque esta es una regla general, recuerda que cada cuerpo es diferente y sus necesidades son distintas. Por ello, nuestra es que si está dentro de tus posibilidades económicas pagar los servicios de un especialista para que te ayude a elegir el mejor momento de acuerdo a tu dieta es la mejor opción para lograr buenos resultados en tu cuerpo.

Ya que además de considerar el tiempo que debemos esperar, es esencial también elegir los alimentos adecuados antes de hacer ejercicio. Esto te dará la energía necesaria durante tu entrenamiento.

Carbohidratos

Por ejemplo, los carbohidratos son una fuente rápida de energía, además de que se descomponen fácilmente en la glucosa que los músculos y el cerebro necesitan para funcionar.

Estos se dividen en simples y complejos. Los primeros se consideran “malos” porque suelen liberar azúcar más rápido, porque son altamente procesados y no contienen vitaminas ni minerales. Sin embargo, los complejos se asimilan lentamente, están llenos de nutrientes y dan saciedad. Algunos ejemplos son: avena, quinoa, arroz integral o cereales integrales, papa y camote. Los carbohidratos representan una fuente de energía rápida. Créditos: Pexels/Dana Tentis.

Proteínas

Por su parte, las proteínas ayudan en la reparación y el crecimiento muscular. Además, reparan tejidos, transportan oxígeno y crean anticuerpos del sistema inmune. Pueden ser de origen animal (pollo, pescado, res) o vegetal (legumbres, frutos secos o semillas). Ambas opciones aportan los aminoácidos que se necesitan para formar otras proteínas, como insulina, queratina, colágeno, elastina, albúmina y hemoglobina. Las proteínas ayudan en la reparación y el crecimiento muscular. Créditos: Pexels/Justin Doherty.

Grasas saludables