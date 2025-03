El secreto mejor guardado para evitar que el CALOR se encierre en tu cuarto por la NOCHE, sólo necesitas tus cortinas

¡Llegó la temporada de calor! Y si bien durante el día es una maravilla porque nos permite tomar el Sol y entrar rápidamente en calor, porque podemos llevar tirantes y ropa fresca o simplemente porque las bebidas frías con hielos o congeladas son nuestras favoritas, lo cierto es que se convierte en una pesadilla cuando cae la noche y tenemos que ir a la cama. Pero lo que seguramente no sabes es que existe más de un truco infalible con el que lo anterior, ¡queda en el olvido!

Cuántas veces no te ha pasado a ti o algún conocido que durante la primavera o el verano, cuando las altas temperaturas se sienten todo el tiempo, les es imposible conseguir el sueño ante el bochorno de la noche incluso si no usan las cobijas, o bien, que se despierten en la madrugada bañados en sudor por el calor que se siente. Afortunadamente, hay una forma de dejar esto en el pasado y conseguir un descanso pleno y todo gracias a tus cortinas.

Pues sabiendo usarlas es posible enfriar una habitación en cuestión de minutos y así asegurar que por la noche se cumpla como dice el dicho, "durmiendo como bebé", aunque la recomendación que te hacemos es que apliques este truco minutos antes de irte a la cama. Ya que de esta manera lograrás que tu recámara o la de tus hijos se refresque y mientras, ustedes pueden hacer su rutina nocturna al lavarse la cara, cepillarse los dientes y ponerse la pijama, ya que el tip también necesita un ventilador.

Y como seguramente sabrás, no a todo el mundo le gusta dormir con el ventilador y que a demás no es recomendado del todo por los profesionales de la salud, el asegurarte de refrescar tu cuarto antes de dormir te ayudará a conseguir un descanso rápido y prolongado durante toda la noche. La mejor parte es que este secreto muy bien guardado no sólo lo puedes hacer en las noches, sino también a lo largo del día y en cualquier espacio de tu casa.

¿Cómo hacer que se vaya el calor?

Hacer que el calor se vaya de tu cuerpo es más fácil de lo que te imaginas y según un video viral de TikTok, basta con usar tus cortinas; la mejor parte es que no nos referimos a las térmicas, también conocidas como black out que aíslan las temperaturas (extremas de frío o calor) del exterior al interior de tu hogar, sino que lo puedes aplicar con las que ya tienes en casa y sin importar el tipo de tela. Asimismo, puedes intentarlo con otras telas o trapos y el resultado será el mismo.

Además de las cortinas, necesitas un ventilador y un atomizador con agua; por otro lado, la venta abierta es clave fundamental para tener resultados al sacar el calor de tu cuarto. Antes de darte el paso a paso a seguir, tienes que saber que si tu habitación o estancia de la casa no cuenta con una ventana cerca, puedes hacer uso de la puerta, ya que es el propio aire, así como el atomizador son los que te ayudarán a humidificar y, por lo tanto, también a refrescar tu casa.

Abre tu ventana o puerta y frente a ella deja caer la cortina; asegúrate de que esté bien cerrada sobre los cristales. Toma tu atomizador con agua limpia y rocía completamente las cortinas; asegúrate que queden bien húmedas, pues tardará unos minutos en que esto humidifique tu casa. Ahora coloca tu ventilador frente a las ventana con su respectiva cortina ya húmeda. La humedad justo detrás del ventilador te ayudará a enfriar de forma rápida y segura tu cuarto.

¿Qué pasa si duermo con el ventilador toda la noche?

Cuando llega la época de calor es común que muchas personas dejen encendido el ventilador toda la noche para así conseguir un descanso prefecto; sin embargo, esto no se recomienda por los profesionales, ya que se ha demostrado que nuestra salud puede tener más de una complicación. Por ejemplo, al aumentar el riesgo de una reacción alérgica o irritación en los ojos. Pero esto no es todo, pues también reseca las mucosas de las vías respiratorias y ocasiona rigidez muscular y contracturas.

¿Dónde colocar el ventilador para dormir?

De acuerdo con los expertos, el mejor lugar para colocar el ventilador es el suelo, ya que así ayudará a que el aire más frío circule por toda la habitación y si bien se recomienda no usarlo durante las noches por los riesgos en la salud que implica su uso, hay quienes recomiendan dejarlo encendido toda la madrugada o mientras lo necesitemos, pero siempre y cuando esté alejado del cuerpo y tenga una velocidad mínima.