Meghan Markle anuncia muerte de miembro de su familia con FOTOS inéditas junto al príncipe Harry y sus hijos: "Amor incondicional"

El regreso de Meghan Markle a las redes sociales nos está dejando un acercamiento más directo a la vida privada de la exactriz y del príncipe Harry, especialmente después de que abandonaron sus cargos como duques de Sussex en la Familia Real Británica y desaparecieron del plano. A diferencia del vistazo que dejaron en su serie con Netflix, de la próxima a estrenarse y del pódcast que tuvo la mamá de Archie y Lilibeth, ahora la famosa deja ver sus días de una forma más íntima y sincera.

Así lo demostró hace unas horas con su última publicación de Instagram, donde la estrella de "Suits" dio a conocer la muerte de un queridísimo miembro de su familia y que la ha acompañado por la última década. De esta manera, vimos a Meghan Markle sincerarse con su 1.4 millón de seguidores en la plataforma de Meta y dejar ver un pequeño vistazo a sus días más tranquilos y en casa, así como fotos inéditas, pero con un desgarrador mensaje.

Fue por medio de su perfil de Instagram donde la madre de dos compartió un reel para dar a conocer la muerte de Guy, su perrito y miembro de la familia que la acompañó desde el 2015, es decir, cuando todavía era actriz. Asimismo, la exroyal le dedicó unas conmovedoras palabras de despedida a su fiel amigo y para honrar su memoria lo recordó con fotos de ellos juntos, en viajes y hasta disfrutando momentos con el príncipe Harry, Archie y Lilibeth.

"En memoria de Guy. En 2015, adopté un beagle de un refugio de perros en Canadá. Había estado en un refugio de animales sacrificados en Kentucky y le habían dado unos días de vida. Lo adopté... y me enamoré. Se referían a él como 'el chico pequeño' porque era muy pequeño y frágil, así que lo llamé 'Guy'. Y era el mejor chico que cualquier chica podría haber pedido", contó la exactriz.

En el video incluso se escuchan las voces de sus hijos. (Foto: IG @meghan)

Muere Guy, el perro de Meghan Markle y lo despide con desgarradoras palabras

La noche del martes 7 de enero, Meghan Markle realizó la que es su tercera publicación en Instagram para anunciar la muerte de su perrito Guy con un reel en el que incluyó fotos de algunos de los momentos que compartió con su mascota en la década que estuvieron juntos. Por si fuera poco, recordó que quienes la seguían en redes mucho antes de conocer al príncipe Harry, seguramente recordaban bien al lomito, quien: "Estuvo conmigo en Suits, cuando me comprometí (y luego me casé), cuando me convertí en madre... estuvo conmigo en todo: la tranquilidad, el caos, la calma, la comodidad".

Al recordar la memoria de su fiel amigo, la nuera de Lady Di y el rey Carlos III también explicó que cuando ella se mudó al Reino Unido, su mascota tuvo un "terrible accidente" por el que tuvo que pasar por el quirófano en distintas ocasiones y por varios meses, pese a los malos pronósticos de que no podría recuperarse tan favorablemente y en este duro momento, el príncipe Harry siempre la acompañó.

"Sufrió un terrible accidente poco antes de que me mudara al Reino Unido, que lo obligó a someterse a cirugías durante varios meses y no pudo salir de la clínica. Los médicos dijeron que nunca volvería a caminar, pero el Dr. Noel Fitzpatrick dijo que podía hacerlo. H y yo conducíamos tarde por la noche, después del horario laboral, para ver a Guy mientras se recuperaba en Surrey durante meses", confesó.

Harry cuidando de él tras su accidente. (Foto: IG @meghan)

Contar esta anécdota no fue por casualidad, ya que la estrella de Netflix agradeció a los veterinarios por haberle salvado la vida a su mascota, así como a los amigos que lo conocieron y lo amaron, mientras que para los fans dio unas palabras de consuelo, pues antes de que Markle se alejara de las redes compartió muchos momentos con él para sus seguidores. Hoy se sabe que Guy aparecerá en su nuevo proyecto, "Con amor, Meghan", que se estrena a finales de enero por la plataforma de streaming.

"Como muchos de ustedes ahora verán a Guy en esta nueva serie, espero que lleguen a comprender por qué estoy tan devastada por su pérdida. Creo que también pueden enamorarse un poco", reveló en el comunicado que difundió y como pocas veces, tomó la decisión de sincerarse con sus fans, a quienes les reveló que han sido días tan duros que no ha podido dejar de llorar.

"He llorado tantas lágrimas que no puedo contarlas: el tipo de lágrimas que te hacen meterte en la ducha con la absurda esperanza de que el agua que corre sobre tu rostro de alguna manera te haga no sentirlas o fingir que no están allí. Pero están allí. Y eso también está bien", añadió.

La familia mostró algunos momentos inéditos de ellos juntos. (Foto: IG @meghan)

Finalmente, Meghan Markle agregó unas últimas palabras ya no dirigidas para sus seguidores, sino para ese fiel amigo que la acompañó por una década entera: "Gracias por tantos años de amor incondicional, mi dulce Guy. Llenaste mi vida de maneras que nunca sabrás", se lee en el post de Instagram.

