Terapeuta destaca las lecciones de vida que deja “Flow”, cinta galardonada en los Globos de Oro

La noche de ayer 5 de enero de entregaron los Golden Globes 2025 y hubo personalidades que se llevaron las miradas, como Zendaya -debido a su compromiso con Tom Holland- Selena Gómez -quien estuvo acompañada de su promedio, Benny Blanco- y Demi Moore, quien en redes sociales es la considerada “la gran ganadora” de la edición número 82 de estos galardones.

Pero el protagonismo no sólo lo tuvieron estas estrellas de Hollywood, sino también una película animada que se impone por su historia: “Flow”. La cinta belga-letona-francesa fue elegida como ganadora en la categoría Mejor cinta animada, arrebatándole el Globo de Oro a sus cinco contrincantes: “Inside Out 2”, “Memoir of a Snai”, “Moana 2”, “Wallace and Gromit: Vengeance Most Fowl” y “The Wild Robot”.

De acuerdo con el terapeuta Stefan Petersen, quien también es generador de contenido, el largometraje “Flow” no únicamente narra una historia, sino que mediante ella se dan a conocer lecciones de vida que son fundamentales; por ello, recomienda ver la cinta y prestarle atención a los detalles para comprenderla.

Flow ganó el Golden Globe como mejor película animada. Merecidísimo porque no es solo la mejor película animada de 2024: es una de las mejores del año, animada o no. Es extraordinaria. Ganó sin un presupuesto millionario, sin lobby, sin estudios grandes como Disney o Dreamworks. pic.twitter.com/oaOUMqdx8k — Pablo Planovsky (@PabloPlanovsky) January 6, 2025

Qué lecciones tiene la película animada “Flow”

Mediante sus redes sociales, el doctor en Psicología Humanista explicó que la cinta de aventuras y fantasía gira en torno a su protagonista fuera de lo habitual: un gato de color negro. El felino es parte de un mundo futurista en el que la humanidad se extinguió, así que emprende una travesía para encontrar una nueva manera de vida, mientras revela cómo hacerle frente a los desafíos.

“Cuando su hogar es devastado por una inundación, encuentra refugio en un barco poblado por varias especies y tendrá que formar un equipo con ellos, a pesar de sus diferencias”, explica Stegan Petersen.

Tras dar un contexto de la historia de “Flow”, el terapeuta con especialidad en Desarrollo Humano -de acuerdo con su perfil de LinkedIn- asegura que la cinta es “muy existencial” que presenta las siguientes cuatros lecciones, principalmente:

Fluir con el miedo para usarlo a favor y no permitir que sea un impedimento para avanzar

para usarlo a favor y no permitir que sea un impedimento para avanzar Adaptarse , ya que es una cualidad que ayuda a salir adelante, mientras las personas se conocen y descubren y se potencializan

, ya que es una cualidad que ayuda a salir adelante, mientras las personas se conocen y descubren y se potencializan Ser solidario y tolerante debido a que son valores humanos que hacen la diferencia en uno y los demás, fomentando entornos respetuosos

debido a que son valores humanos que hacen la diferencia en uno y los demás, fomentando entornos respetuosos Conocer y reconocer el lugar de cada uno en la vida para darle un sentido a lo que se hace, pero sobre todo para tener objetivos claros que partan desde lo que uno quiere

Ficha técnica de “Flow” que se coronó como Mejor cinta animada en los Golden Globes

La película “Flow” fue dirigida por Gints Zilbalodis y escrita por Zilbalodis y Matiss Kaža. Su estrenó fue en 2024 en el Festival de Cannes, evento en el que destacó; su gran momento llegó la noche de ayer porque fue seleccionada como Mejor cinta animada en los Golden Globes 2025.

Un dato curioso es que se trata de un filme mudo, de modo que se asemeja a “Mi amigo robot” (“Robot Dreams”, en inglés) que se estrenó en 2024 y fue pieza clave en las ceremonias de 2024 porque incluso recibió un Premio Oscar en la categoría Mejor película de animación.

Sigue leyendo:

Globos de Oro 2025: esta es la lista completa de ganadores