9 "red flags" que debes detectar en tu primera cita

La primera cita puede ser emocionante y nerviosa al mismo tiempo, no importa la edad que tengas es importante prestar atención a las señales que te puede enviar la otra persona para saber si la persona indicada con la que quieres estar, estas son algunas "banderas rojas" que debes detectar el primer encuentro y que no puedes pasar por alto.

Recuerda que estas "reds flags" no necesariamente significan que la otra persona es mala o que no es compatible contigo, pero sí pueden ser señales de que debes tener cuidado y prestar atención a cómo te sientes en la cita. Y si desde la primera cita hay algo que no te gusta, es mejor que evalúes si quieres seguir ahí.

Si desde la primera cita hay algo que no te gusta, es mejor que evalúes si quieres seguir ahí. | Foto: Freepik

¿Cuáles son las banderas rojas que debes detectar en tu primera cita?

No respeta tus límites: si sientes que la otra persona no respeta tus límites físicos o verbales, esto puede ser una señal de alerta en tu primera cita

No escucha: si la otra persona no te escucha o no muestra interés en lo que tienes que decir, esto puede ser una señal de que no valora tus opiniones o sentimientos.

Es demasiado intenso o intensa: si la otra persona es demasiado intensa o agresiva en su primera cita, esto puede ser una señal de que no respeta tus sentimientos o espacio personal.

No hay honestidad: si descubres que la otra persona no es honesta o miente sobre algo, esto puede ser una señal de que no es de fiar.

No respeta tus decisiones: cuando no respeta tus decisiones o trata de presionarte para que hagas algo que no quieres hacer, esto puede ser una señal de que no valora tus opiniones o sentimientos.

Si la otra persona es demasiado intensa o agresiva en su primera cita, esto puede ser una señal de que no respeta tus sentimientos o espacio personal | Foto: Freepik

Quiere controlar: si notas que trata de controlar lo que haces o con quién estás desde su primera cita.

Es demasiado dependiente: si la persona es demasiado dependiente de ti o de alguien más, esto puede ser una señal de que no es emocionalmente maduro.

No respeta tus sentimientos: si no respeta tus sentimientos o no muestra empatía hacia ti, esto puede ser una señal de que no valora tus emociones y es mejor romper en la primera cita.

No es transparente: si detectas que no es transparente sobre sus intenciones o sentimientos, esto puede ser una señal de que no es de confiar.

¿Qué significa bandera roja en una cita?

Una bandera roja es una señal de advertencia o un indicador de peligro en una situación determinada, incluyendo una cita. Existen algunos ejemplos específicos de banderas rojas en una cita y es importante prestar atención a estas señales y confiar en tu instinto. Si algo no se siente bien, es mejor terminar la cita y buscar una persona que sea más compatible contigo.

Una bandera roja es una señal de advertencia o un indicador de peligro en una situación determinada, incluyendo una cita | Foto: Freepik

¿Cuál es la red flags más importantes en una chica?

Aunque cada persona es única y puede tener diferentes características, aquí hay algunas red flags que pueden ser importantes a considerar al conocer a una chica, aunque algunas de ellas no necesariamente están determinadas específicamente para mujeres, también puedes encontrarlas en hombres:

No respeta tus límites

Muestra comportamientos controladores

Es deshonesta

No es transparente

Tiene una actitud negativa

Banderas rojas en una relación

Activa tu radas de banderas rojas desde tu primeras citas pero si no lo hiciste puedes evaluar tu relación para ver si existen algunas señales que signifiquen una alerta de "red flags" en una persona. Estas acciones en una relación son puntos de advertencia que pueden indicar que algo va mal y es importante prestar atención en estas para evitar problemas: comunicación pobre, falta de respeto, infidelidad, abuso, manipulación, desconfianza y problemas de salud mental que no se atienden.