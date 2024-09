Frases prohibidas en una entrevista de trabajo, según experto

Asistir a una entrevista de trabajo es un momento de tensión debido a que no sabemos que puede ocurrir. Para que vayas con un poco más de confianza te contamos las frases prohibidas que no se deben decir de acuerdo a un experto.

Recuerda que también es importante vestir formal y el vocabulario que utilizamos para poder referirnos a los demás. Con este panorama que te contamos debes tener en cuenta lo siguiente para un trabajo.

Estas son las frases que no debes decir en una entrevista de trabajo

"Tengo una fuerte convicción sobre..."

Esto no se debe decir ya que al dar una opinión fuerte de un tema puede mostrarnos como inflexible y una persona complicada para trabajar. En su lugar se recomienda decir algo como "Siempre estoy interesado en conocer cómo tratan las compañías X tema. ¿Cómo funcionan aquí las cosas?”

Ten en cuenta tu comportamiento.

Fuente: El Heraldo

"Lo sé todo sobre vuestra compañía"

Esto puede exponerte ya que si aseguras esto y el empleador decide preguntar por un mínimo detalle y no lo sabes pues podrías perderte el sí. Esto sería una exageración.

"No lo sé"

Cuando no tenemos conocimiento sobre alguna pregunta lo primero que decimos es No sé pero no se aconseja ya que puede interpretarse como que no estás preparado o te falta experiencia.

Puedes decir en su lugar "Es una pregunta interesante. Dame un minuto para pensarla y responder bien".

Nunca digas no sé a una pregunta.

Fuente:El Heraldo

