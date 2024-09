¿Cuáles son los tés que están permitidos durante el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente es una técnica de restricción calórica que alterna entre períodos de ayuno y períodos de alimentación. Hoy en día muchas personas han adoptado esta dieta y si quieres conocer más acerca de ella debes saber que durante el período de ayuno, es importante beber suficiente agua y evitar consumir cualquier alimento o bebida que contenga calorías como agua, café negro o tés.

La dieta intermitente se pueden tomar tés sin azúcar ni leche, ya que este estilo de vida alimenticio busca promover la pérdida de peso y la salud en general y hay excelentes opciones que debes conocer si no quieres pasar este periodo sin ningún alimento. Es fundamental consultar con un profesional de la salud antes de iniciar cualquier tipo de ayuno, especialmente si tienes alguna condición médica.

Te aconsejamos que leas las etiquetas de los tés para asegurarte de que no contengan azúcar ni lácteos o mejor aún prepara estas infusiones con las hierbas naturales. Es importante que respetes los horarios de tu ayuno así como la alimentación que conlleva ya que de no hacerlo podría no funcionar el ayuno intermitente y por lo tanto no mostrará los resultados que esperabas.

¿Qué tés no rompen el ayuno intermitente?

Té negro: es un té con cafeína, que puede ayudar a acelerar el metabolismo.

Té verde: es un té con cafeína y antioxidantes, que puede ayudar a mejorar la salud en general.

Té de hierbas: como el té de menta, el té de jengibre, el té de frutas y el té de diente de león son indicados durante el ayuno.

Té blanco: con cafeína y antioxidantes, que puede ayudar a mejorar la salud en general.

Té oolong: es un té parcialmente fermentado, que puede ayudar a mejorar la salud en general.

Se puede tomar café en el ayuno intermitente

La cafeína puede ser consumida durante el ayuno intermitente, pero es importante tener en cuenta algunas consideraciones. En general, se considera que el café negro sin azúcar ni crema es permitido durante el ayuno intermitente, ya que no contiene calorías significativas.

Ventajas del ayuno intermitente

De acuerdo con la clínica estadounidense de Investigación Mayo Clínic el ayuno intermitente puede ser tan beneficioso para el cuerpo como cualquier otro tipo de dieta que reduce las calorías totales. Algunas investigaciones sugieren que el ayuno intermitente puede ser más beneficioso que otras dietas para reducir la inflamación y mejorar las afecciones asociadas con la inflamación como el alzheimer , artritis, asma, esclerosis múltiple y accidente cerebrovascular.

Es importante señalar que este estilo de vida puede tener efectos secundarios desagradables. Algunas personas muestran hambre, fatiga, insomnio, náuseas y dolores de cabeza. Esta programa de ayuno puede ser segura para mucha gente, pero no para todos. Saltarte las comidas puede no ser la mejor manera de controlar tu peso si estás embarazada o amamantando. Si tienes cálculos renales, reflujo gastroesofágico, diabetes u otros problemas médicos, lo ideal es que lo consultes con tu médico antes de comenzar este estilo de vida.

¿Cómo funciona el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente es una técnica de restricción calórica que alterna entre períodos de ayuno y períodos de alimentación. La dieta intermitente puede funcionar de diferentes maneras para nuestro cuerpo dependiendo del individuo y su estilo de vida. Existen diferentes métodos para entrar en esta práctica, pero destacan algunas.

Tipos de ayuno intermitente

16/8: se ayuna por 16 horas y se come durante 8 horas.

5/2: se come normalmente durante 5 días y se hace un ayuno de 500-600 calorías durante 2 días.

Día alternativo: se alterna entre días de alimentación normal y días de ayuno.

Ayuno de 24 horas: se hace un ayuno de 24 horas una o dos veces a la semana.

¿Para que sirve el ayuno intermitente?

El ayuno intermitente es una técnica de restricción calórica que puede ofrecer varios beneficios para la salud, como la pérdida de peso y mejorar de la salud cardiovascular. Esta práctica puede ayudar a reducir los factores de riesgo de enfermedades cardiovasculares y mejora de la salud digestiva, incluso puede ayudar a reducir el estrés y mejorar la calidad del sueño, además promueve la autofagia, un proceso natural en el que el cuerpo elimina las células dañadas y recicla los componentes celulares.