Uñas para Halloween sencillas, naturales y de acrílico para unas manos de terror

¡La temporada más terrorífica del año está por comenzar! Septiembre se fue como un suspiro y ahora todos ya estamos pensando en Halloween y Día de Muertos, dos fechas que están llenas de fiestas, tradición y decoración; sin embargo, antes de todo el aspecto cultural de las festividades mexicanas para nuestros difuntos, es momento de sacar ese lado más espeluznante. Seguramente ya estás buscando ideas con las cuales decorar tu casa, ir a buscar tus disfraces para las fiestas, o bien, un diseño de uñas con el que puedas lucirte.

Si eres de las personas que están buscando ideas de diseños de uñas de Halloween 2024, llegaste el lugar correcto, pues te compartimos algunas ideas que te encantarán por su estilo, mismo que se ajusta a las naturales o de acrílico, elementos que te permitirán lucirlas cortas o largas. Además, te compartimos las mejores tendencias para que así te olvides del clásico esmalte negro, pues incluso con un rosa neón puedes lograr una manicura de terror; mezcla el color de tus uñas con detalles metálicos, brujitas, sombreros, calabazas, fantasma, ¡y gatos negros!

Por otro lado, si eres de aquellos que prefieren algo más discreto y natural, puedes apostar por tonos nude y con efecto mate para así conseguir en tus manos un efecto más elegante y chic con el que resaltes en todos lados. Por el contrario, si quieres algo todavía más minimalista, te contamos qué color de uñas se usa en octubre y noviembre, los meses más terroríficos del año.

Las telarañas en las uñas no pueden faltar. (Foto: Pinterest Shein)

Uñas de Halloween sencillas

Las búsquedas este 2024 para los diseños de manicura destacan por ser sencilla y elegantes, aspectos que se pueden conseguir muy fácil y sin demasiado esfuerzo. La clave para conseguir esta dupla está en apostar por llevar unas uñas cortas sin importar si se trata de las naturales o unas de acrílico, pero lo ideal es evitar los colores demasiado llamativos como el rojo o los neones como el amarillo. En su lugar apuesta por tonos neutros o nude, aquí te compartimos una lista de consejos que te ayudarán a lucirte este Halloween.

Algo así de simple puede hacerte ver muy elegante. (Foto: Pinterest everygirledit)

Uñas en tonos nude.

Uñas en colores neutros como el blanco, negro, gris, beige y los tonos tierra, que además son clásicos del otoño.

Si decides llevar decoración pensada en elementos de Halloween procura que sean pequeños y discretos; incluso puedes dejar la decoración para una sola de las uñas mientras que en el resto agregas una manicura francesa.

Lleva las uñas cortas.

En un tono nude también puedes jugar con la decoración más llamativa y creativa. (Foto: Pinterest EtsyUK)

¿Cómo llevar las uñas de Halloween cortas?

Las tendencias para Halloween 2024 no están peleadas con las uñas largas; sin embargo, sí ha quedado claro que hay una tendencia a favor de los diseños cortos y un error muy común es pensar que cuando lo largo no sobrepasa las yemas de los dedos no se pueden conseguir manicuras de impacto. Y la realidad es otra, ya que es posible conseguir un resultado icónico según la forma de tus uñas, ya que el ancho también es importante.

¿Cuáles son tus favoritas? (Foto: Pinterest Amazon)

Algunas recomendaciones que puedes seguir en esta temporada es dejar uno o dos elementos como máximo en tu decoración para así no saturar y tener un estilo armónico. Algunas ideas que puedes adaptar son las brujitas, sombreros de brujas, gatos, fantasmas, murciélagos, calacas, flores de cempasúchil, momias, etc.

Uñas para Halloween elegantes

En cambio si lo que buscas es que en tus manos se resalte la elegancia, lo que puedes hacer es apostar por unas uñas de Halloween en mate, pues esto te permitirá agregar un poco de color a tu manicura, pero haciéndolo más discreto con un efecto opaco. Entre los tonos que puedes usar está el naranja que recuerda a las calabazas más terroríficas con un estampado en negro que resaltará lo discreto en tus manos.

¿Qué te parece este diseño? (Foto: Pinterest Walmart)

¿Qué color de uñas se usa en octubre y noviembre?

Si bien octubre es el mes de Halloween, en México no termina el terror después del 31 de octubre, ya que los primeros días de noviembre se realiza la tradición del Día de Muertos. Todos estos elementos los podemos llevar al nail art con diseños muy elaborados como los anteriores, pero también con colores simples de la temporada, aquí te contamos más.

Colores de uñas para octubre. Pensando en Halloween y el otoño, durante esta temporada se pueden llevar esmaltes color rojo, naranja, amarillo, beige y verde.

Las frutas siguen en tendencia, pero puedes cambiar las ciruelas por una mascara terrorífica. (Foto: Pinterest Etsy)

Colores de uñas para noviembre. Si bien el otoño sigue presente en este mes, lo cierto es que no se debe de olvidar que también es el momento perfecto para sumarse a la temporada de invierno. Además de los tonos anteriores, puedes agregar a tu manicura colores como los verdes, azules y marrones,

