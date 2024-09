Belinda y Natalia Téllez se lucen con looks monocromáticos en rojo pasión, la tendencia y el color para el otoño

Es oficial: ¡el otoño ya llegó! Su arribó viene acompañado de propuestas de moda y las famosas son un punto de inspiración para la temporada otoño-invierno. Dos figuras públicas que sobresalen son Belinda y Natalia Téllez porque ambas apostaron por la tendencia más infalible para los días otoñales e invernales, la monocromática. Además, ambas lo hicieron a su estilo, pero en el mismo color que es un must, el rojo pasión.

Belinda, de 35 años de edad, lució su outfit durante la Paris Fashion Week porque desfiló para la marca de belleza L’Oréal. La actriz y cantante española nacionalizada mexicana portó una blusa con mangas largas y una minifalda. Para completar su look, la intérprete de “Amor a primera vista” usó calcetas largas y sandalias con plataforma.

Belinda y Natalia Téllez recordaron que este otoño se llenará de moda en rojo. Fotos: Instagram Belinda / Natalia Téllez.

Cada elemento del look monocromático -tendencia que también es llamada total look- fue en rojo pasión, ya que fue el color clave del desfile de L’Oréal. De esta forma, la marca destacó que este color es básico para el otoño e invierno.

En tanto, Natalia Téllez posó con su outfit rojo pasión y publicó las fotos en su cuenta de Instagram. La actriz y conductora de televisión, de 38 años, asistió a un evento de moda de Liverpool y eligió el look de traje de tres piezas al que añadió una blusa camisera. También usó sandalias con plataformas y mini bolsa de mano en colores negro y azul, respectivamente, así que le añadió más color a su propuesta de moda.

En moda, qué es la tendencia monocromática

A pesar de estos elementos que rompieron un poco con el concepto de total look, la actriz de “Las azules” dejó en claro que la tendencia monocromática será una aliada de moda en la temporada otoño-invierno porque es fácil de llevar, así como elegante y audaz.

Esta tendencia tiene la particularidad de que con un sólo color se arman atuendos, como lo indica su nombre. Para jugar con los looks, se pueden elegir prendas en diferentes gamas de tonos de un color, como si se tratara del efecto degradado. Por lo general, las apuestas que no fallan se inclinan por los colores blanco y negro, pero tanto Belinda como Natalia Téllez expusieron que el rojo es perfecto para un total look.

