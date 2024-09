¿A qué edad debo dejar de tomar café? Esto dice la ciencia

El café es una de las bebidas más consumidas alrededor del mundo, cuyo aroma y sabor único la vuelven una de las preferidas para muchos. Tiene varios compuestos esenciales como antioxidantes, ácidos orgánicos, vitaminas y minerales, así como bioactivos que pueden ser beneficiosos para la salud, ya que son los responsables de proporcionar energía, mejorar el rendimiento, contribuir a la salud del hígado y mejorar el estado de ánimo.

El café brinda energía y mejora el estado de ánimo / FOTO: Pixabay

Sin embargo, los expertos aseguran que pese a las cualidades positivas de esta popular bebida, debe consumirse con moderación, sobre todo porque su componente esencial es la cafeína, un psicoactivo estimulante del sistema nervioso central que puede provocar insomnio, taquicardia, dolores de cabeza, nerviosismo, elevar la presión arterial, así como problemas digestivos en algunas personas. Por ello, algunos estudios sugieren que hay una edad específica en la que las personas deberían dejar de tomar café, a continuación te decimos.

¿A qué edad debo dejar de tomar café?

No deben tomarse más de 3 tazas de café al día / FOTO: Pixabay

Investigaciones de la Conferencia Internacional de la Asociación de Alzheimer (AAIC) revelan que las personas deberían dejar de tomar café a partir de los 60 años de edad, debido a que su consumo regular se asocia con el aceleramiento del deterioro cognitivo, impactando en funciones esenciales como el pensamiento lógico, el razonamiento abstracto y el reconocimiento de patrones.

El estudio aclara que esta recomendación va dirigida principalmente para las personas que ya tienen un deterioro cognitivo. No obstante, sugieren que por lo menos debe reducirse su consumo a un límite de no más de 3 tazas al día para evitar problemas en el futuro. Asimismo, la Autoridad Europea en Seguridad Alimentaria plantea que no deberían superarse los 400 miligramos de cafeína al día.