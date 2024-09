Los mejores aceites aromáticos que alejarán a los mosquitos por las noches y te ayudarán a combatir el insomnio

No hay nada más molesto que los mosquitos y aunque los adoramos por sus funciones en el medio ambiente, es imposible negar el dolor y comezón que causan sus piquetes en nuestro cuerpo o peor aún, ¡cuando su zumbido no nos deja dormir! Si te sientes identificado con todo esto y quieres ponerles un alto en tu hogar y asegurar tu descanso, pero no quieres utilizar ni insecticidas ni mosquiteros en tus ventanas, aquí te compartimos una solución natural.

Pocas personas saben que uno de los métodos más efectivos para alejar a los mosquitos de nuestra recámara son los aceites esenciales, pues aunque por ser muy pequeñitos y no logremos verlos a detalle, ellos tienen nariz y por lo tanto, los aromas muy fuertes hacen que se alejen de la fuente que emite el hedor.

Es por lo anterior que muchas personas también recurren a las plantas aromáticas que, en temporada de calor pueden refrescar nuestros espacios de la casa y funcionar como repelente de mosquitos. Sin embargo, para quienes además sufren de insomnio o no logran tener un correcto descanso por las noches ante la presencia de estos insectos no hay mejor alternativa que los aceites esenciales que además de ahuyentar a los moscos pueden ayudarte a relajar y dormir profundamente.

Alejarás a los mosquitos muy rápido. (Foto: Freepik)

Sigue leyendo:

Starbucks regalará vasos que cambian de color cuando les agregas bebidas calientes, ¿cuándo y dónde?

3 datos curiosos que no conocías del Chile en Nogada, el platillo típico mexicano más popular de septiembre

¿Cuál es el mejor aceite repelente de mosquitos?

Uno de los mejores aceites esenciales que puedes usar para ahuyentar estos insectos es el de citronela y de aquí que este ingrediente se use en múltiples productos o de forma natural como un repelente de mosquitos. Se sabe que este ingrediente tiene un fuerte aroma cítrico que les resulta molesto a los moscos, ocasionando así que se alejen de tu hogar o recámaras a la hora de dormir.

Es importante mencionar que no basta con cualquier aceite con olor a citronela, sino que también hay que prestarle atención a la concentración de la esencia; entre las recomendaciones que te podemos hacer está que busques aquellos frascos de aromaterapia con una concentración entre el cinco y el 10 por ciento para que así te resulten efectivas.

Otra opción es que en lugar de este producto, puedes apostar por la hierba; ambos los puedes aplicar sobre tu piel y así no sólo hacer que estos amigos voladores se alejan de tu cuarto o sala, sino también que asegures que no tendrás ronchas. ¿Lo intentarás?

¿Qué aceite ahuyenta a los mosquitos?

Por supuesto, la citronela no es la única opción natural para repeler a los mosquitos, ya que estos insectos tienen un olfato muy sensible que hace que muchos aromas les resulten molestos, especialmente aquellos que son fuertes como la menta, por mencionar alguna otra. La mejor parte es que al usarlos también nos llenamos de beneficios, pues mientras las fragancias son poco agradables para ellos, en los humanos tienen propiedades relajantes y que quitan el insomnio.

Descansa como nunca mientras hueles aromas relajantes. (Foto: Freepik)

Así que si quieres combatir el problema actual con la presencia de los mosquitos por las fuertes lluvias, y además protegerte de las ronchas y las enfermedades como el Zika, dengue, malaria o chikungunya que nos transmiten al mordernos, así como asegurar un correcto descanso por las noches, aquí te dejamos una lista de aceites esenciales que puedes usar como repelentes naturales.

Albahaca

Árbol de té

Bergamota

Citronela

Eucalipto

Geranio egipcio

Lavanda

Limón

Menta

Romero

Semilla de soja

¿Qué aceite es bueno para relajar y dormir?

Ahora que conoces cuáles son los olores que los mosquitos no soportan puedes usarlos a tu favor, ya que muchos de ellos te pueden ayudar a relajar y dormir en poco tiempo. La mejor parte, además de la relajación que entrará a tu cuerpo desde la nariz es que lograrás que durante toda la noche no despertarás por los molestos zumbidos o por los piquetes de estos insectos. Algunos de los que puedes usar a tu favor son: