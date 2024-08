Café para bajar de peso, así tienes que prepararlo para perder kilos

El consumo de café diario puede favorecer la pérdida de peso, de acuerdo con algunos especialistas la cafeína puede ser saludable y favorecer la pérdida de peso. Se cree que el café negro puede tener propiedades benéficas para bajar de peso si se le adicionan ingredientes como limón o aceite de coco.

De acuerdo con la Universidad de Harvard el consumo de tres o cinco tazas de café al día puede disminuir el riesgo de enfermedades crónicas, pues cada taza tiene menos de cinco calorías, claro si no se le agregan endulzantes o leche.

Muchos suplementos para bajar de peso incluyen cafeína, pues esta sustancia favorece el quemar la grasa corporal y moviliza las grasas de los tejidos adiposos, lo que a su vez favorece el aumento de metabolismo causando efectos benéficos como:

Reducción de apetito

Aumenta el ritmo metabólico

Moviliza el tejido adiposo

¿Cómo preparar café para bajar de peso?

Agregar leche al café aumenta las calorías que contiene. Foto: Freepik

Si lo que deseas es bajar de peso bebiendo café debes saber que no es necesario agregarle nada más que agua y dejar que infusionen los granos. Lo recomendable es que no le adiciones nada como limón, aceite de coco o aceite de oliva, y desde luego no le pongas azúcar, ya que así le estás añadiendo calorías.

Así le agregas calorías a tu café:

Azúcar: 16 calorías por cucharadita (4 gramos)

Crema doble: 101 calorías por 2 cucharadas (1 onza o aproximadamente 30 mililitros)

Crema mezclada con leche: 37 calorías por 2 cucharadas (1 onza o aproximadamente 30 mililitros)

Leche descremada: 10 calorías por 2 cucharadas (1 onza o aproximadamente 30 mililitros)

La Clínica Mayo explicó que una taza de café filtrado, sin agregados, tiene menos de 5 calorías y no tiene grasa, por lo que sí puedes consumirlo si estás en un régimen alimenticio.

En redes sociales circulan muchas recetas mágicas para perder peso, algunas de ellas aseguran que con preparados se pueden perder kilos de manera rápida y efectiva, pero muchas veces no es tan benéfico para la salud recurrir a esta clase de remedios mágicos, pues podrían resultar perjudiciales para la salud. Lo recomendable es que visites al médico antes de iniciar cualquier régimen que modifique tus hábitos alimenticios.