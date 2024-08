¿Los chiles en nogada de Costco son falsos? Te enseñamos a identificar cuando son "fake"

Sin duda alguna, el platillo más icónico del mes patrio en México es el chile en nogada, y aunque es un platillo originario del estado de Puebla, durante la temporada de agosto y septiembre, muchas regiones suelen replicarlo para festejar la Independencia. Sin embargo, la tienda Costco está en graves problemas porque los están acusando de haber vender chiles en nogada falsos.

Esta semana se hicieron muy populares los chiles en nogada de la empresa estadounidense con sede en México y las compras no se hicieron esperar, pues los venden a un precio muy económico. Elaborados por su empresa de origen Kirkland, la tienda de insumos vende tres chiles en nogada por 349 pesos, un costo mucho más bajo al que normalmente se venden. Pero las autoridades de Puebla no dejaron pasar una revisión y detectaron que no es la receta tradicional.

Foto: TikTok @costco.soy.tu.fan

¿Los chiles en nogada son falsos?

Fue durante la conferencia de prensa de "Comida Tradicional del Chile en Nogada 2024", donde el presidente de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados (Canirac) de Puebla, Carlos Azomoza Alacio habló sobre los chiles de Costco y aseguró que no "cumplen con la receta tradicional" y genera competencia desleal a un platillo que ha sido declarado Patrimonio Cultural Intangible del estado de Puebla.

Pero hubo algo en estos chiles que los hicieron destacar como "falsos" y se trata del capeado. El funcionario resaltó que cuando la receta no se cumple tal y como se elabora en la región originaria es considerado falso, pues los chiles en nogada de Costco no llevan capeado encima del chile y este paso es inigualable y requerido.

Foto: TikTok @costco.soy.tu.fan

¿Cómo identificar un chile en nogada falso?

La receta de los chiles en nogada es una receta muy representativa de México y para identificar si este platillo es falso, es necesario que sepas cómo se elabora la receta original para poder compararla con la que quieres verificar. Estos son algunos puntos a considerar cuando pidas este manjar gastronómico.

La forma en que está estructurado el platillo, los ingredientes que lleva, la forma en que están distribuidos los ingredientes y el color de cada uno de ellos.

El color de la nogada: los chiles en nogada deben llevar una nogada de color blanco, no amarilla.

La nuez tiene que ser moscada.

El relleno: debe llevar carne molida de cerdo, manzana, pera, durazno, nuez moscada.

El relleno debe tener más carne que fruta.

Debe ir capeado.

El sabor que predomina en el relleno es de la nuez y carne no del dulzor de la fruta.

Foto: Pinterest

El sabor de cada uno de los ingredientes es importante, los chiles en nogada deben llevar una mezcla de sabores que vayan desde el amargor de la granada, el picor del chile poblano, el sabor a frutos secos de la nuez moscada y los piñones. Cabe destacar que la receta de los chiles en nogada es una receta muy compleja que lleva muchos ingredientes y procesos para su elaboración, por lo que no es tan fácil identificar si un chile en nogada es falso. Pero no no olvides, va capeado.