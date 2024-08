Qué tan seguro es congelar los chiles en nogada y volverlos a comer

Es una receta muy mexicana daisybrand

Los chiles en nogada son una receta especial y sobre todo tradicionalmente mexicana, es una preparación de temporada que además de ser deliciosa también realza los sabores de diversos ingredientes propios del país, aunque una de las grandes incógnitas a la hora de cocinar este platillo es que tanto tiempo se pueden congelar para que se conserven en buen estado.

Los chiles en nogada poseen diversos ingredientes que los hacen únicos en la cocina mundial, pero tienen una especie de crema que los acompaña y que se sabe es mejor que no se lleve al refrigerador por mucho tiempo o que no se meta al congelador debido a que puede perder su textura y al momento devolver a servir ya no estará deliciosa.

Los ingredientes lácteos no se recomiendan congelar. Freepick

¿Qué tan seguro es congelar los chiles en nogada?

En grandes cadenas comerciales se venden chiles en nogada congelados que debido a ciertos conservadores que poseen pueden permanecer durante varios días en el refrigerador, pero no pasa lo mismo con los que se compran en algún restaurante o los que se preparan en casa, por lo que hay que tener especial cuidado.

Según el departamento de Agricultura de Estados Unidos Solo es inseguro recalentar y refrigerar repetidamente los alimentos y sobre todo aquellos con mayor preparación, tal y como son los chiles en nogada, además sugieren que solo hay tres o cuatro días para comerlos.

Es una receta de temporada. Freepick

También hay información que señala que los platillos o alimentos que ya pasaron por un proceso de calentamiento en el microondas, también perdieron su estructura y suelen tener un sabor diferente, por lo que entre más veces se calienten más cambiará su estado, situación que se deberá tomar en cuenta a la hora de cocinarlo o llevarlos a enfriar.

¿Se puede congelar el queso y la leche?

Otra de las cosas que dicen en el departamento de Agricultura de Estados Unidos, es que el queso y la leche, ingredientes que forman parte de los chiles en nogada, pierden textura, sabor y aspecto con cada ciclo de congelación y con la descongelación; lo que explican es que el queso se vuelve más seco con menos sabor, mientras que leche se ve granulosa, acuosa y menos lisa.