Esta es la verdura que te aporta colágeno, refuerza tus huesos y es excelente para la memoria

¿Sabías que existe una verdura que aporta más calcio que la leche? Se trata de la col crespa, también conocida como col rizada, popular por ser utilizada en ensaladas, sopas, guisos y jugos verdes.

Es un vegetal de color verde oscuro con un distintivo sabor dulce y con excelentes propiedades nutricionales, ya que es rica en vitaminas A, C y K , así como minerales como el calcio y el hierro. A continuación te damos más detalles de sus beneficios.

La col crespa fortalece los huesos

Nuestro esqueleto es fundamental para la estructura y soporte de nuestro cuerpo, protege nuestros órganos vitales y nos permiten movernos. Mantener la salud ósea reduce el riesgo de fracturas y osteoporosis, y promueve una vida activa y saludable.

En ese sentido, la col rizada es buenísima para los huesos, ya que aporta mucho más calcio que la leche, de acuerdo con la especialista Laura Isabel Arranz, aporta 150 mg de calcio por cada 100 gr de este vegetal.

La col rizada aporta colágeno

El colágeno es una proteína clave para nuestro cuerpo, ya que proporciona elasticidad a la piel y es crucial para la salud del cabello y las uñas.

Al respecto, la col crespa es rica en vitamina C, la cual es importante para la síntesis del colágeno en el cuerpo. Según Arranz, la col rizada contiene 120 mg de vitamina C por cada 100 gr, además contiene de cuatro a diez más vitamina C que las espinacas y tres veces más que las naranjas.

La col crespa ayuda a la memoria

Mantener una memoria sana es crucial para diversas funciones cognitivas y nuestra calidad de vida, ya que permite aprender, tomar decisiones conscientes, recordar eventos esenciales y mantener relaciones sociales significativas.

En ese sentido, la col rizada es rica en hierro, incluso más que la carne, según Arranz. Además contiene un alto contenido de ácido fólico, también conocido como vitamina B9, que juega un papel importante en la salud del cerebro y la función adecuada del sistema nervioso central, por ello se relaciona con la memoria.