Uñas cortas, bonitas y elegantes para sumarte a las tendencias de las coreanas

Las mujeres coreanas lo hicieron de nuevo, pues lograron que las tendencias que están aplicando en sus uñas se hicieran virales y ahora dominan plataformas como Pinterest o Instagram, donde muchas amantes de la belleza y moda guardan ideas para cuando les toque ir al salón. Y si tú eres una de esas fashionistas que todo el tiempo está buscando inspiración para lucir fantástica todo el tiempo, hemos de decirte que llegaste al lugar correcto.

Diseños de uñas cortas inspiradas en la tendencia coreana

No dudamos que ya te hayas cruzado con esta tendencia de manicura que destaca por el brillo, algunos estampados sencillos o las tonalidades pastel, pero si no sabes cómo sumarte al estilo del momento, aquí te compartimos algunas recomendaciones que te facilitarán la elección de unas uñas perfectas que todos voltearán a ver. Lo más importante es que siempre recuerdes que tus manos son el último toque de elegancia y que suma mucho a tus looks, ¡así que elige tu nail art sabiamente!

Sigue leyendo:

Uñas rojo pasión, el color invernal que dominará este verano

Uñas jóvenes: los 4 diseños ideales para lucir manos hermosas en tendencia

Aunque el brillo en las uñas es el favorito de las coreanas, siempre puedes mezclar estilos y llevar un efecto perla con uno de glitter. (Foto: Pinterest)

Uñas nude con pedrería

Probablemente las más virales y las favoritas de muchas son las que nos demuestran que con menos también podemos brillar. De hecho, esta tendencia sólo consiste en aplicar una base nude sobre las uñas que, entre más clara, mejor; aunque en el centro se puede jugar con una tonalidad ligeramente rojiza, o bien, con una tonalidad nude más oscura. Por otro lado, para lograr una manicura extra brillante no basta con aplicar una capa de esmalte, sino que también hay que aplicar pedrería.

Si lo deseas también destellos plateados pueden marcar la diferencia. (Foto: Pinterest)

Uñas coreanas con efecto mármol en tonos pastel

Las uñas con efecto mármol son un clásico de la manicura y las mujeres asiáticas lo saben mejor que nadie, pero han renovado el estilo al máximo con una aplicación más discreta con una base nude y pequeñas manchas en algún tono pastel. La idea es mezclar esta tendencia con una aplicación sobre toda la uña tal y como en la imagen de anoche. Finalmente, es importante aplicar una capa de brillo.

El lila es uno de los colores que puedes llevar, pero no es el único, ya que también puedes elegir cualquier tonalidad pastel como el rosa o el baby blue. (Foto: Pinterest)

Uñas con frutas, regresan como tendencia en verano 2024

Otra de las formas en las que te puedes sumar a las tendencias de manicura para el verano de 2024 es sumar todos los efectos anteriores para un estilo de lo más discreto, pero para añadir un plus a nuestro diseño de uñas también se pueden agregar stickers o elementos a mano alzada. Una buena elección son las frutas que este año regresaron como una de las tendencias más fuertes en el mundo de la belleza.

Las cerezas siempre serán clásicas, pero también puedes agregar a tus uñas tus frutas favoritas. (Foto: Pinterest)

Uñas maximalistas, la tendencia coreana que debes llevar en tu manicura

Una última opción para lucirte este verano es llevar las uñas maximalistas que recuperan elementos de cada una de las ideas que te presentamos aquí, pero también se renuevan con el uso del gel para dar volumen en ciertas zonas como el contorno de la uña, además de jugar con los colores como el blanco o el dorado e incluso agregar pedrería para hacer de esta manicura una apuesta más chic y trendy.