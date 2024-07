Los skinny jeans están de regreso para este verano y así puedes combinarlos al estilo de María León

Si para el verano de 2024 quieres conseguir el look perfecto con prendas que ya tienes en el clóset llegaste al lugar correcto, pues tomaremos como referencia a María León para hablar de su estilo y es que más que una inspiración para ayudarnos a lucir perfectas, la cantante siempre sabe cuáles son las mejores tendencias de moda para lucir icónicas. Así que si quieres causar sensación te recomendamos no dejar de leer.

Pues con uno de sus más recientes outfits, la cantante nos dejó en claro que sólo necesitamos un par de skinny jeans en azul oscuro para lucir como unas verdaderas divas de la moda. Si bien es cierto que muchas personas detestan este corte de pantalones, es innegable que son la tendencia del verano y aquí te revelamos todo lo que tienes que saber para lograr el look perfecto para la oficina, para un día de descanso, para las vacaciones e incluso para una salida con amigas.

El amarillo también es el color del 2024. (Foto: IG @sargentoleon)

¿Cuándo volverán los skinny jeans?

Aunque perdieron su popularidad desde mediados del 2020 con la llegada de confecciones holgadas, los skinny jeans nunca se fueron, pero si se habla de su "regreso" no hay mejor momento que el verano de 2024 para llevarlos y lucir a la moda. Así lo han demostrado las famosas, entre ellas María León, y la mejor parte es que los podemos lucir a nuestro gusto y según nuestro presupuesto.

Pues si bien muchas marcas de lujo los tienen dentro de sus básicos, firmas low cost como Levi's u otras todavía más accesibles también nos permiten llevarlos para crear los outfits más trendy. En el caso de la actriz y cantante, dejó en claro que esta pieza en un tono de azul oscuro es perfecto para llevar con otros básicos del clóset y aún así brillar y robarse todas las miradas.

María León compartió en su cuenta oficial de Instagram unas fotos en las que reveló las claves para usar los skinny jeans; entre ellas resalta el talle ajustado, pero también un tiro alto con el cual moldear la figura, pues lo anterior ayuda a crear un efecto de cintura pequeña y piernas kilométricas.

Los tiros altos estilizan la figura. (Foto: IG @sargentoleon)

Finalmente, para completar su look veraniego, que está de más revelar que se puede usar en cualquier ocasión, la también bailarina apostó por un par de sandalias planas (que también se pueden cambiar por alpargatas) para mantener la naturalidad de la imagen. Mientras que todo el protagonismo se concentró en una blusa amarilla de corte campesino, es decir, con el cuello y hombros descubiertos, pero con mangas caídas sobre los brazos.

¿Cuál es el corte skinny mujer?

El corte skinny en pantalones de mujer, también conocido como pitillo, es aquel en el que logra una confección completamente ajustada al cuerpo y con la que se logra que las piernas sean las protagonistas gracias a que se resalta su forma. Cabe destacar que los materiales de este tipo de diseño suele ser mezclilla stretch para un mejor ajuste a la figura.

¡Súmate a la tendencia del verano! (Foto: IG @sargentoleon)

¿Qué es más ajustado skinny o slim?

Durante el verano de 2024 no sólo se llevarán los skinny jeans, ya que los slim también tienen una presencia importante en la moda como una muestra de que lo ajustado a la figura también es moderno y chic. Pero si no conoces cuál es la diferencia, aquí te lo contamos, pues estas dos confecciones tienen similitudes, pero no son lo mismo.

Por un lado, el diseño que acaba de llevar María León es completamente entallado a las piernas y aunque se pueden lucir en un tiro a la cadera o a la cintura tienen una muy marcada diferencia con los slim. Estos últimos también son ajustados, pero usualmente hasta las rodillas, pues de aquí inicia algo más holgado que permite que los talones queden libres del ruedo, algo que no pasa con los skinny en los que hasta el tobillo está ajustado a la tela.