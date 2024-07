Así es como debes poner el suavizante para que tu ropa siempre huela rico todo el día

¿Tu ropa tiene mal aroma? Aunque nuestras prendas permanezcan en el armario pueden absorber el famoso mal olor a humedad o choquía, esto puede deberse a una mala ventilación o problemas de humedad en tus paredes que traspasan los muebles.

Además, si no tiendes la ropa de manera correcta pueden impregnarse de malos olores, también puede ser causado por tus mascotas o algún otro factor. Algunos de los productos para lavar la ropa, como detergente, vinagre, cloro o suavizantes son esenciales para dejar nuestras prendas limpias y que huelan rico a la hora de usarlas.

Sin embargo, algunos aseguran que la ropa no les queda igual que sus mamás, a pesar de que usan el mismo ciclo de lavado o cuidan la ropa dependiendo del color, si son blancos o negros.

El mal olor de la ropa también puede desprenderse de tu lavadora, sobre todo si no le haces una correcta limpieza del tanque, ya que los residuos de productos se quedan atascados y eso puede propiciar hongos o aromas desagradables que se impregnan a tus prendas mientras la lavas.

Uno de los productos más utilizados a la hora de lavar la ropa es el suavizante de telas, pues este hace que nuestras prendas huelan rico. Sin embargo, muchos no hallan el truco para que el aroma permanezca en nuestra ropa todo el tiempo, incluso aseguran que es todo un secreto de mamá.

Algunos de los errores más comunes a la hora de lavar la ropa es que no la tendemos de manera correcta y las prendas no se orean de manera correcta. También dejarla mucho tiempo húmeda provoca el famoso mal olor a choquía, al igual que no enjuagarla de manera correcta para quitar residuos de jabón.

Haz esto y tu ropa olerá muy rico Foto: Freepik

Uno de los trucos para que la ropa huela rico al usar el suavizante es usar la cantidad adecuada, muchos confunden que entre más cantidad, mejor aroma, pero están equivocados ya que durante tu ciclo de enjuague no se impregna bien en tu ropa, además de que puede manchar las prendas si lo añades de manera directa.

¿Cuál es el mejor suavizante de ropa según Profeco?

Otro truco para que tu ropa huela rico es usar un atomizador con una mezcla de suavizante, una cucharada de sal, una cucharada de alcohol y diluirlo en agua, antes de planchar tus prendas debes rociarlas a la distancia. Además, la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) ha señalado cuáles son los mejores productos para suavizar tu ropa.



Aunque hay marcas comerciales muy conocidas del súper, las marcas Suazy y Suavitel "Momentos mágicos" son los que fueron mejor calificados según la suavidad, aroma, información al consumidor, composición química, facilidad de planchado y costo.