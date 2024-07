Peinados para graduaciones que te harán lucir trendy y elegante en tu gran noche

Se acabaron las clases y ahora viene disfrutar y celebrar que concluiste una parte de tus estudios o puede que hayas acabado finalmente de estudiar. Prepárate para tu graduación, es hora de que elijas el vestido más espectacular de la temporada, pero recuerda que el combo debe estar perfecto para que triunfes en tu noche y nos referimos al peinado.

No te preocupes, si todavía no tienes idea de cómo te vas a peinar en tu fiesta de graduación, te vamos a dar unas ideas que te pueden servir de inspiración para que te veas fabulosa. Todo dependerá del estilo de tu vestido para que elijas el mejor peinado, el cual debe ayudarte a destacar tu look.

¿Prefieres recogidos o semirecogidos? | Foto: Pinterest

¿Cuáles son los peinados para graduaciones más trendy de la temporada?

Antes de elegir la forma de tu peinado hay varios aspectos que debes considerar, ¿qué quieres que luzca: tu melena, tu escote o tu rostro? Es sumamente importante que reflexiones estas preguntas para que lo que deseas que destaque, así sea. No olvides que el largo de tu cabello es un punto importante para saber cuál es el ideal para ti.

Peinado de diadema

El peinado de diadema no ha dejado de ser uno de los más bonitos cuando se trata de lucir un peinado icónico y elegante. Pero si quieres agregarle un toque de luz, puedes colocar unos destellos en la parte superior o en el volumen del cabello. Puedes hacer la caída en ondas o completamente lacio. Este peinado es ideal para vestidos con escote al frente o en la espalda.

Los destellos en la melena lucirán muy glowy en la noche | Foto: Pinterest

Coleta elegante

Esta coleta se verá hermosa en cabello largo y vestidos con escotes pronunciados o de tirantes, realmente este peinado es ideal para cualquier tipo de vestido porque al recoger tu cabello, el estilo de tu vestido destacará más que todo. Lo ideal es que te dejes flequillos rizados a los lados y en la parte de la coleta te hagas unas ondas, este tipo de peinado luce mejor con rizos.

Este peinado es ideal para quienes prefieren algo más sofisticado | Foto: Pinterest

Media cola con volumen

Este peinado es perfecto para las mujeres que tienen el cabello muy largo y quieren lucir su hermosa melena. Lleva media coleta hecha con volumen en la parte superior y rizos anchos en la caída. Para que el peinado se vea más coqueto le agregaron dos cortinas a los lados que le dan finura al rostro y además es un toque coqueto.