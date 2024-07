Critican a Maluma por rapar a su bebé de 4 meses, ¿por qué muchos papás y mamás lo hacen?

¿Alguna vez has escuchado que a los bebés se les debe rapar durante los primeros meses de vida? Esta es una de las tradiciones más comunes en países de América Latina como México y Colombia, y aunque por décadas se ha realizado con la idea de que tiene beneficios en el cuero cabelludo de los recién nacidos, lo cierto es que todavía desata la polémica. Este tema volvió a tomar fuerza luego que el cantante Maluma publicó un video afeitando la cabecita de su hija, París, de sólo cuatro meses de edad.

Critican a Maluma por rapar a su bebé, ¿por qué lo hizo?

Juan Luis Londoño Arias, mejor conocido por su nombre artístico de Maluma, apareció en Instagram para presumir cómo ha vivido los últimos cuatro meses tras el nacimiento de su hija París. Y si bien desde el nacimiento de su primogénita el cantante era la sensación, en las últimas hora fue duramente criticado por un video en el que se le ve junto a Susana Gómez rapando cuidadosamente a su bebé, algo que desató el debate y las críticas en redes sociales.

"A que no saben que el cabello (sea mucho o poco) está ahí por algo y para protegerlos del sol. No importa que sean (tres pelos) así como las pestañas, el cabello nos protege", "Todo iba bien hasta que vi como le rasuran la cabecita a la bebé", "¿Por qué no le dejan crecer el cabello?", "Saben porque le cortan el cabello? Por que ellos son sus padres ya dejen de decirles que deben o no hacer", "Como jode la gente!!! ellos quieren cortarle el cabello a su bebé, porque se lo cuestionan tanto?" y "Literalmente a todos de bebés nos calvearon para que el pelo creciera parejo, ahora que dizque no sabían", son algunos de los comentarios que se leen en la publicación de Maluma.

Hasta el momento el intérprete de "Cuatro babys", "Según quién" y "Borró cassette" no se ha posicionado respecto a las críticas por tomar estas medidas con su bebé, mismas que como se aprecia en el video, también fueron aceptadas por la new mom, Susana González. Mientras tanto, algunos de los fans ya salieron a la defensa del cantante y otros más recordaron que rapar a las prácticas es más común de lo que parece.

¿Por qué rapan a los bebés recién nacidos?

Existen muchos mitos sobre los cuidados que se deben de tener con los bebés y algunos son más riesgosos que otros, el claro ejemplo es cuando se les dan infusiones cuando están recién nacidos; mientras que otros resultan inofensivos, como es el raparles su cabecita con la idea de que al hacerlo se logrará que el pelo nazca más fuerte, en mayor cantidad e incluso rizado, especialmente si el o la pequeña tenían su cabellera lacia.

Los comentarios en la publicación de Maluma son divididos. (Foto: IG @maluma)

Cabe destacar que lo anterior se trata de un mito y que no existe confirmación científica de que al hacerlo se obtenga algún resultado positivo o beneficio, pese a ello muchas madres y padres de familia realizan esta práctica con sus bebés. De acuerdo con los expertos, esta decisión es completamente personal y siempre y cuando se realice de forma correcta no debería de existir ningún problema con el bebé.

¿A qué edad se recomienda cortar el cabello a un bebé?

La edad ideal para cortarle el cabello a un bebé varía según las recomendaciones de un experto a otro, aunque muchos coinciden en que se debería de realizar una vez que el menor ya es capaz de sostener su cabeza, es decir, después de los cinco meses; sin embargo, siempre puedes consultar con el pediatra de tus hijos para que te oriente. Recuerda que algunos bebés presentan condiciones que podrían empeorar si no se siguen ciertas recomendaciones como es el caso de la dermatitis o de la costra láctea.