Maluma presume su nueva cadena de diamantes en redes y le llueven críticas: "no sabe en qué gastar el dinero"

Maluma presume su cadena de diamantes IG: maluma

Maluma se sumó a la tendencia de Nodal, Peso Pluma y muchos otros artistas que han recurrido a las joyas gigantes personalizadas. El cantante colombiano no dudó en compartir un video donde se muestra la emoción al ver el collar de diamantes que le había hecho la prestigiosa marca de joyería, Jacob & Co Jewelry. Si bien es cierto que el precio no se sabe, está claro que el artículo causó indignación entre los fans del exponente de la música urbana.

El de Medellín compartió un video en su cuenta de TikTok donde se muestra la felicidad al ver por primera vez la lujosa cadena que debe de costar millones de pesos. Posteriormente se la coloca el dueño de la joyería y comienzan las sesiones de fotos, mismas que serían para compartir la pieza que se une a su colección de cadenas costosas. Sus fans expresaron que no tienen por qué se colocan esas cosas en el cuello y muchas otras críticas.

