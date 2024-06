¡Olvídate de traer los pies mojados! Truco para secar los zapatos de piel y que se mantengan perfectos

Las lluvias no paran en el territorio nacional y con ellas el generar caos viales, pero también en las personas al no saber que ropa elegir para encarar los días donde no paran las precipitaciones. Para aquellos que tienen miedo que sus zapatos de piel se echen a perder por estar en contacto directo con el agua, vamos a presentar el mejor truco para secarlos rápido y que no se dañen.

Se tiene que mencionar que lo mejor es atender la situación lo antes posible para evitar que la piel se humedezca demasiado, pero si no se puede atender la situación lo antes posible, cuando se llegue a casa, se pueden tomar cartas en el asunto. El truco es bastante sencillo y sólo se necesita de un elemento que en encuentra de forma fácil y bastante económico. Mejor vamos a conocer los pasos para mantener perfectos los zapatos a pesar de que se mojaran por las lluvias.

Los zapatos mojados deben llevar un cuidado especial para evitar que se dañen (Freepik)

Truco para mantener los zapatos de piel perfectos a pesar de la lluvia

Si bien es cierto que se recomienda evitar que los zapatos se mojen demasiado, en muchas ocasiones la lluvia puede sorprender a cualquiera o en su defecto no se tenga el calzado adecuado para tender días donde va a llover todo el rato. Para aquellos que se encuentren en esta situación y tengan que secar sus zapatos, vamos a presentar la mejor forma de hacerlo para evitar que se dañen. Como dato, no se recomienda usar la secadora.

El elemento que vamos a necesitar para que los zapatos queden perfectos es papel periódico. Este elemento informativo será el que se encargue de dejar el calzado impecable y seco para poder usarlo a la mañana siguiente. Se tiene que mencionar que si están demasiado mojados quizás no estén listos tan rápido. Mejor vamos a conocer los pasos para el cuidado de los zapatos.

El papel periódico será el que se encargue de secar los zapatos (Pexels)

Una vez en casa y descalzos, la idea es colocar mucho periódico en el calzado para que mantengan la forma, pero también para que las hojas del informativo se encarguen de absorber toda el agua que se encuentra en la piel del zapato y en la plantilla. Se debe dejar reposar por toda la noche para que el papel absorba toda el agua. Si para la mañana siguiente no se ha secado por completo, se deberá dejar más tiempo o cambiar el papel periódico por uno nuevo y que siga absorbiendo el agua restante. Cuando ya esté seco, será momento de usar el cepillo para bolear y darle una buena cepillada que hará que se eliminen todos los residuos de mugre que se pudieran quedar después de la mojada. Por último, una buena pintura e hidratación de la piel serán fundamentales para que quede perfecto y evitar que se agrieten o se dañen con el paso de los días.

Un detalle importante que se debe tener en cuenta cuando el calzado se moja, es que se debe dar descanso para evitar que se empiecen a apestar a humedad. En caso de no tener otros zapatos para usar al día siguiente. Considera seguir otro truco para evitar que comiencen a oler a humedad los zapatos de piel con el paso de los días.