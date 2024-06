Buscar la felicidad es una meta común, pero a veces puede parecer una búsqueda complicada. Sin embargo, existen hábitos sencillos que podemos incorporar desde que despertamos para mejorar nuestro bienestar y comenzar el día con una actitud positiva. De acuerdo con una recomendación de Harvard, hay tres en especial que desde temprano te pondrá en un ánimo espectacular.

El ejercicio y el aire fresco son una combinación poderosa para levantar el ánimo. Actividades como caminar, andar en bicicleta, correr y otras formas de ejercicio aeróbico liberan endorfinas, hormonas que mejoran el estado de ánimo y reducen el estrés. Además, cuando nuestros músculos se contraen de manera repetitiva, como al caminar o nadar, se incrementan los niveles de serotonina en el cerebro, una sustancia química que se asocia con el bienestar.

Un estudio demostró que con solo 90 minutos de actividad física a la semana se pueden obtener mejoras significativas en el estado de ánimo, comparables a las de un antidepresivo. Si puedes, intenta hacer al menos 30 minutos de ejercicio moderado cinco días a la semana. Pero incluso una caminata rápida de 10 a 15 minutos puede tener un efecto positivo inmediato en tu estado de ánimo. Si es posible, elige rutas que incluyan parques o espacios verdes, ya que pasar tiempo en la naturaleza también mejora la felicidad.

Otro hábito es dedicar tiempo a apreciar los pequeños momentos de placer puede hacernos sentir más felices. Los estudios indican que saborear estos pequeños placeres puede tener un impacto significativo en nuestro bienestar. Concéntrate en disfrutar los pequeños eventos diarios, como un café por la mañana, un rato de jardinería o escuchar tu música favorita. Estos momentos simples pueden tener un gran impacto en tu felicidad.

El último hábito que te ayudará a encontrar la felicidad

Aunque tener muchas opciones puede parecer ideal, en realidad puede ser estresante y llevar a la indecisión. La felicidad también depende de la simplicidad. Los estudios han demostrado que demasiadas opciones pueden generar arrepentimientos y dudas. Limitar tus decisiones puede ser liberador y reducir el estrés.

Para aliviar la carga de la elección, trata de simplificar las decisiones diarias. Si una decisión no tiene consecuencias importantes, limita el tiempo que te das para elegir y no te permitas cuestionarla una vez tomada. Reserva las deliberaciones para las decisiones más trascendentales y trata de no mirar atrás. Este enfoque puede ayudarte a sentirte más libre, más feliz y menos agobiado por las elecciones cotidianas.