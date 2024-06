Las lluvias no son un indicativo de que no puedes sacar a pasear a tu perro, tu lomito necesita que le des tiempo para que salga a distraerse y a hacer un poco de ejercicio pero cuando está lloviendo es probable que prefieras no sacarlo para que no se ensucie sus patas ni su pelaje, pero no hay por qué hacerlo, hay una serie de consejos que puedes seguir para que no se ensucie y también para limpiarlo después del paseo cuando es temporada de tormentas.

Tanto los dueños como sus mascotas se pueden sentir un poco abrumados en los paseos con los días de lluvia, en algunos casos porque algunos perros sienten miedo hacia la lluvia. En otros porque resulta incómodo pasear por la calle mientras llueve, pero con la preparación adecuada, los dos se van a sentir tranquilos y van a disfrutar la salida.

A muchos perros les abruma la lluvia, si el tuyo es así no lo fuerces a salir | Foto: Freepik

¿Cómo sacar a pasear a tu perro sin que se ensucie por las lluvias?

Protección adecuada: antes de salir, asegúrate de tener el equipo apropiado antes de sacar a pasear a tu perro lloviendo. Puedes colocarle abrigos impermeables o chubasqueros para perros, no olvides llevar una correa resistente y si lo crees necesario colócale unas botas para proteger sus almohadillas del lodo. Protege su pelaje: en temporada de lluvia lo ideal es que no tenga el pelo largo porque a causa de la humedad puede guardar olores y ensuciarse más fácil. Antes de salir es ideal cepillarlo y luego ponerle el impermeable para así evitar que se empape y libre de enredos y nudos. No lo fuerces a salir: es importante conocer a tu perro, si sabes que definitivamente no tolera la lluvia y se estresa cada vez que cae una tormenta, no lo fuerces a salir. Trata de optar por soluciones de ejercicio y estimulación dentro de tu casa para satisfacer sus necesidades.

En temporada de lluvia lo ideal es que no tenga el pelo largo | Foto: Freepik

Consejos para limpiar a tu perro después de pasear a tu perro en la lluvia

Para mantener la higiene de tu can así como de tu casa, puedes aplicar algunas acciones de limpieza y en el caso más extremo puedes bañarlo, siempre y cuando tengas las herramientas adecuadas para secarlo, pues por la humedad su pelo podría quedarse mojado por mucho más tiempo.

Toallitas: las toallitas humedad pueden ser de gran ayuda para retirar lodo de tu perro, sobre todo cuando no usa botas especiales. Este producto te puede sacar de apuros en cualquier lugar así que no dudes en cargarlas. Estas toallitas son especiales para lomitos y ayudan a eliminar "olor a perro mojado".

Cepilla su pelo: en caso de que le hayan caído algunas gotas primero seca con una toalla y luego cepilla su pelo, si es necesario agrega una fragancia para eliminar olores.