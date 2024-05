5 signos de deshidratación en perros que tienes que tomar en cuenta

Aunque los perros pueden deshidratarse en cualquier época del año, lo cierto es que durante la temporada de calor existen un mayor riesgo, pues las altas temperaturas pueden calentar su cuerpo. Por este motivo, es crucial reconocer los signos de deshidratación para garantizar la salud y el bienestar de tu lomito.

De hecho, es sencillo reconocer si tu lomito está pasando por una deshidratación, ya que al verlo y tocarlo inmediatamente notarás algunos síntomas. De reconocer esto, será mejor que lo lleves con un veterinario para que lo atiendan de emergencia, ya que puede ser mortal.

Los perritos necesitan hidratarse en temporada de calor. (Créditos: Archivo)

¿Cuáles son los signos para identificar si tu perrito está deshidratado?

Para reconocer si tu perro necesita ayuda, es importante observar algunas zonas de su cuerpo como su nariz, encías y ojos. También es crucial acudir al veterinario en caso de notar que está deshidratado, ya que su vida podría estar en Estos son los síntomas de alarma:

Encías y nariz secas:

Las encías y nariz de un perro hidratado deben ser húmedas y resbaladizas. Si notas que están secas o pegajosas, podría ser un signo de deshidratación, así que no dudes en llevar a tu lomito al veterinario para una revisión, pues así evitarás una tragedia.

Pérdida de elasticidad en la piel:

Al levantar la piel del cuello o la espalda de tu perro, debería volver rápidamente a su posición original. Si la piel tarda en volver o permanece levantada, esto indica deshidratación. Lo mejor es acudir con un veterinario para que pueda hidratarlo.

Cuando los perros están deshidratados, suelen notarse agitados y desgranados. (Créditos: Archivo)

Ojos hundidos:

Los ojos de un perro deshidratado pueden parecer hundidos o secos. La falta de humedad en los ojos es un claro indicador de que necesita líquidos, así será mejor que lo lleves al veterinario para descartar que necesite hidratarse.

Cansancio:

Un perro deshidratado puede mostrarse cansado o desganado, pues la falta de agua afecta su energía y capacidad para realizar actividades normales. Así que, si notas que su estado de ánimo ha cambiado es mejor estar alerta.

Falta de orina:

La orina de un perro deshidratado será más oscura y concentrada, y es posible que orine con menos frecuencia de lo habitual. Así que, durante la época de calor es importante revisar su orina, ya que es un indicador de deshidratación.

(Créditos: Archivo)

¿Qué hacer si mi perro está deshidratado?

Aunque lo primordial es llevar a tu lomito con un veterinario, si no puedes hacerlo, primero podrías ofrecerle un poco de agua fresca, pero debe ser poca, ya que si bebe mucha puede causarle malestar. De no lograr reanimarlo con agua, podrías administrarle soluciones electrolíticas especiales para perros o un poco de caldo de pollo.

Si tu perro no quiere beber agua por sí solo, puedes intentar administrarle un poco con una jeringa sin aguja o una botella con boquilla especial para perros, pero hazlo poco a poco para no atragantarlo. Si no puedes ofrecerle agua de esta manera, también puedes intentar darle un poco de fruta alta en agua como sandia, melón, piña o pepino.