Planear una boda no es una tarea nada sencilla. Es por ello que muchas parejas prefieren pasar la responsabilidad y el estrés de toda la organización a un wedding planner, quien cuidará hasta el menor de los detalles de la fiesta y siempre pensando en lo que los novios quieren para el día más importante de sus vidas; sin embargo, como en cualquier otra profesión, hay quien lo hace bien y los que lo hacen excelente, y si tú y tu amado buscan la perfección, primero deben de contratar a alguien con quien lo anterior sea cien por ciento seguro.

¿Alguna vez te has preguntado cómo elegir a un buen wedding planner?, probablemente esta fue una de las primeras preguntas que pasó por tu mente después de que te entregaron el anillo y comenzó la planeación, pues no hay nada mejor que dejar en manos de un experto la organización de lo que muchos llaman "el gran día". Este asistente de bodas es quien piensa en los invitados, en cómo se van a sentar, en la decoración, el banquete, el lugar, el clima e incluso hasta en la luna de miel. Y como boda sólo hay una, aquí te dejamos los consejos de expertos como David Hidalgo y Mónica Restrepo, quienes revelaron a todos los prometidos cómo hallar al mejor organizador.

Así de fácil tendrás la boda de tus sueños. (Foto: Pexels)

¿Qué hace un wedding planner? Razones para contratar uno en tu boda

Para responder a esta pregunta El Heraldo de México conversó con Mónica Restrepo, directora de Forever Wedding Summit, y con David Hidalgo, Socio Comercial para el Desarrollo de la misma convención, quienes nos compartieron en exclusiva las claves básicas que ninguna pareja de prometidos debe de ignorar si lo que busca es un wedding planner que los ayude en la planeación de su boda, ya que es quien se encarga de:

Planificar junto a la pareja cada detalle del evento en el que se incluye: invitados, menú, recepción, decoración, diseñar y conceptualizar. Para así crear el proyecto.

Cotizar todo lo que los novios quieren para después asesorarlos y ajustar el evento al presupuesto que la pareja está dispuesta a gastar en la boda.

Acompaña previo a la boda, el día del evento y después de éste a los novios.

Da sugerencias y consejos acorde a las necesidades de la pareja.

Ambos expertos coinciden en que si bien un wedding planner no es indispensable, es tan importante para una boda como lo es un arquitecto para construir una casa, pues con todo su conocimiento pueden transformar una tarea que parece sencilla, en algo extraordinario, funcional y pensado para lo que los novios quieren. "En lugar de ser un costo adicional es un ahorro, porque te está ahorrando muchísimo tiempo y te está optimizando el recurso", dijo Restrepo, también Presidenta de ABC LATAM.

Por su parte, Hidalgo destaca que una boda es un evento profesional y por el detalle, así como la exigencia que se tiene en cada uno de los elementos que compondrá la celebración. "No se pueden ver ya a las bodas como un evento social, donde lo profesional no tiene tanta importancia; allí es donde se equivocan a veces los novios, pensando que ellos lo pueden organizar porque finalmente no lo ven con la profesionalización que se tiene que mirar un evento de esta magnitud", dijo.

Tu organizador de bodas podría estar hasta en los pequeños detalles. (Foto: Pexels)

¿Cómo elegir un buen wedding planner? 4 claves para que tu boda sea perfecta

Al tomar en cuenta todas las tareas que tiene un wedding planner resulta fundamental querer contratar al mejor para que así alcance el presupuesto que asignaron los novios, para que la boda sea como un cuento de hadas y tal y como lo soñó la pareja. Ante ello hay aspectos básicos con los que debe de cumplir este organizador de eventos, pues requiere de mucha experiencia para dirigir una boda.

Es por ello que David Hidalgo, especialista en la Industria de Reuniones, así como Mónica Restrepo, la también presidenta de ABC LATAM nos compartieron algunas claves que permiten saber que una pareja que está por casarse está poniendo en buenas manos el día más importante en sus vidas.