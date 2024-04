Bebidas de Starbucks a 49 pesos: ¿Cómo aplica la promoción?

Starbucks tiene excelentes promociones de temporada, este mes empezó con precios exclusivos para algunas de sus bebidas, así que aprovecha para refrescarte en estos días calurosos. El 8 de abril la cafetería más popular del mundo avisó a sus clientes que pondrá a solo 49 pesos bebidas calientes y frías.

A través del sitio web de Starbucks informó que en la semana de las sorpresas lanzó una exclusiva promoción por delivery para consentir a sus clientes en los próximos días que se esperan sean calurosos, pero la buena noticia es que también están a un excelente precio los panes, así que arma tu combo perfecto.

¿Cómo aplica la promoción de Starbucks?

La promoción aplica en bebidas de tamaño grande (400ml), ordenando exclusivamente a través de delivery (Entrega a domicilio a través de Uber Eats, Rappi, DiDi Food y Starbucks Rewards Delivery. Este super precio será válido de la apertura al cierre de la tienda con una vigencia del 8 al 14 de abril de 2024, solo en bebidas y tamaños participantes.

Bebidas participantes

Caramel Frappuccino

Caramel Macchiato

Caramel Macchiato Helado

Cookies and cream Frappuccino

Espresso Americano

Espresso Americano Helado

Flat White

Café Frappuccino

Chocolate caliente

Chocolate helado

Mocha Frappuccino

¿En que sucursales de Starbucks está disponible?

Esta promo está disponible en tiendas Starbucks de la República Mexicana que cuenten con disponibilidad y conectividad del sistema Starbucks Rewards, pero no aplica al ordenar en tienda, drive thru, Starbucks Rewards Pickup (Recoge en tienda) y Starbucks Rewards Car Pickup (Recibe en tu auto), tiendas de aeropuertos y tiendas reserve bar. Cabe destacar que el precio exclusivo aplica solo para miembros Rewards y no es acumulable con otras promociones, cupones, descuentos ni beneficios del programa Starbucks Rewards.

Para que acompañes tu bebida, Starbucks también puso a 39 pesos algunos panes seleccionados ordenando a través de Delivery (Entrega a domicilio) por Uber Eats, Rappi, DiDi Food y Starbucks Rewards Delivery del 8 al 14 de abril de 2024.

Panes participantes