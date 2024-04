Uñas de gel: ¿puedo contraer herpes si me aplico seguido?

La manicura en gel se ha vuelto la favorita de muchas mujeres porque implica menos procesamiento en las uñas, sin embargo, someterlas a esta técnica tiene algunas consecuencias. Existen muchos mitos a cerca la aplicación de uñas de gel y los riesgos que conlleva hacérselas continuamente y si tú eres de las personas que cambia cada mes de diseño tienes que saber esto.

Hay un mito que señala que ponerse uñas de gel seguido aumenta el riesgo de que contraigas herpes en las manos. Y debes estar bien informada para que no temas por situaciones que no están directamente involucradas y pongas atención en los verdaderos riesgos.

Los materiales usados para las uñas de gel no generan esta enfermedad. | Foto: Freepik

¿Puedo contraer herpes si me aplico seguido?

De acuerdo con el National Institutes of Health (NIH por sus siglas en inglés), las úlceras generadas por el herpes también pueden infectar a otras áreas además de la boca, pero no precisamente a las manos, ni a las uñas. Esta afectación sólo puede brotar en los ojos, cerca de la boca o en la boca, genitales y recto. Los materiales usados para las uñas de gel no generan esta enfermedad.

Pero si la persona que te está aplicando las uñas padece herpes en cualquier de estas zonas, se toca alguna úlcera, luego te toca y tú te llevas las manos a la cara o a tus genitales, corres un alto riesgo de que te contagie el virus. Así que para asegurar que no haya algún contagio, es sumamente importante que revises que el establecimiento y la aplicadora cuenten con las medidas de higiene necesarias.

Esta afectación sólo puede brotar en los ojos, cerca de la boca o en la boca, genitales y recto | Foto: Freepik

¿Cuáles son los riesgos de aplicarse gel en las uñas seguido?

El Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades informó que en la producción de uñas postizas se utilizan muchos químicos y algunos de ellos son tóxicos al entrar en contacto con nuestra piel o al inhalarlos. Uno de los más peligrosos es el metacrilato de metilo y de metilo, el cual está demostrado ser dañino tanto para la manicurista como para los clientes.

Tanto el MMA como el EMA pueden causar dermatitis por contacto; debido a que con frecuencia resulta difícil decir cuál producto químico está causando sensibilidad o alergias en los salones para el cuidado de uñas, es mejor controlar la exposición.

Tanto el MMA como el EMA pueden causar dermatitis por contacto | Foto: Freepik

Afectaciones: