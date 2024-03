8M: Disciplina, corazón y músculos, la historia de Laura Ancona una campeona fitness

Actualmente, la vida fitness es algo que está en tendencia, pues cada vez más personas deciden llevar un estilo más sano en su día a día y de paso lucir un cuerpo atlético; incluso el fisicoculturismo una actividad que fue vista por muchos años como un deporte sólo para hombres, sin embargo, cada vez hay más mujeres en el mundo que son parte de éste y se han convertido en la inspiración de muchas.

Tal es el caso Laura Ancona, una chica que se describe como una romántica empedernida y amante de las hamburguesas, eso sí, no las come muy a menudo; a sus 27 años de edad, no sólo es experta en la vida fitness, sino que también ya compitió en concursos de fisicoculturismo en cuatro campeonatos, en los cuales obtuvo los primeros lugares, algo que a su corta edad pocos pueden contar y de su propia voz nos da detalles de cómo fue el camino para lograrlo.

Una mujer que se ha vuelto la inspiración de muchas.

Lo que empezó como un hobbie y que terminó como una pasión

En entrevista con El Heraldo de México, Laura Ancona nos contó cómo comenzó su pasión por la vida fitness, pues ella recuerda que a los 16 años pisó por primera vez un gimnasio, luego de ver que su hermano Carlos iba constantemente.

Para Laura, ir al gimnasio era una actividad como cualquier otra, recuerda que al inicio sólo iba a tomarse selfies en los espejos y su entrenamiento constaba en levantar mancuernas de poco peso, sin embargo, pasó poco tiempo para que esto cambiara, pues al darse cuenta que con el poco empeño que puso su cuerpo comenzó a presentar cambios positivos decidió que era momento de buscar una rutina y dieta especialmente para ella y enfocarse en su cambio.

“Por la curiosidad de ver qué pasaba si yo iba diario, empecé a notar que baje mucho de peso, veía que mi hermano hacía dietas y yo comía sano, pero empezó por la curiosidad de saber qué pasaría si lo hacía en forma con una dieta para mi tipo de cuerpo, una rutina específico y poco a poco fue que me enamoré de esto”, dijo Laura

Su hermano Carlos fue su inspiración

De estudiante de la UNAM a entrenadora personal

Rápidamente los intereses de Laura cambiaron, pues un día, se dio cuenta que su hobbie era en realidad su pasión, pues ella estaba estudiando Odontología en la UNAM, sin embargo, recuerda que al estar ahí deseaba que pasaran rápido las horas para irse a entrenar.

Laura revela que “la odontología ya no me llena, no me apasionaba”, por lo que comenzó a buscar opciones para prepararse como entrenadora personal, fue así que habló con sus papás y les comunicó que no seguiría con su carrera en la máxima casa de estudios de nuestro país.

“Decidí jugármela y le dije a mis papás que ya no quería estudiar y tuve un apoyo muy grande de mis papás, ellos vieron que esto ya era más constante en mí y no solo un gusto del momento…y yo no quería ser entrenadora de un curso fui más allá y llegué al Comité Olímpico Mexicano por parte de la federación de físico y fitness fue que empecé mis estudios como entrenadora personal y ya hoy tengo mi cédula”, contó.

Decidió dejar todo por ser entrenadora.

La discriminación de los usuarios por ser entrenadora

Laura Ancona cuenta que a lo largo de su formación como entrenadora personal, nunca fue víctima de discriminación, eso llegó en su etapa profesional, pues si bien al ser contratada no tuvo ningún tipo de problema, al acercarse con los usuarios de los gimnasios notó cierta desconfianza por ser mujer, pues pocos creían que ella pudiera ayudarlos a cumplir sus objetivos, por lo que decidían irse con los entrenadores varones con un físico musculoso.

“Cuando empiezo a ejercer…los usuarios veían que yo era entrenadora y decían ‘pero tú qué vas a saber porque eres mujer o por que eres una niña’ o no sé, en ese momento no tenía el físico que tuve y pues me veían como ‘tú qué’, era más que nada de los hombres, sentían que no iba a saber darles el entrenamiento preferían irse con el ‘mamado’ del gimnasio”, dijo Laura

Recuerda que usuarios no confiaban en ella por ser mujer.

Sin embargo, eso no fue para siempre, pues poco a poco y con su talento y dedicación se ha ganado la confianza de decenas de personas que ahora confían en ella y en la empresa que fundó su hermano “Ancona Fitness”, en donde dan atención a adolescentes, adultos y adultos mayores que desean llevar una vida más saludable.

“Afortunadamente ahora ya se rompió esa barrera de que también las mujeres podemos hacer ejercicio, pero me tocó esa transición de que las mujeres empezamos entrar al fisico y fitness de que las mujeres podemos ser entrenadoras y que tú como mujer tienes la capacidad y conocimientos de entrar a un hombre”, enfatizó.

Laura siempre puso empeño en su trabajo y ayudó a cumplir metas de sus entrenos.

Sus pérdidas y su paso por las competencias de fisicoculturismo

Desde que su pasión por la vida fitness comenzó, Laura tenía fijado el objetivo de subirse a una tarima y competir en físico, y la primera vez que lo iba a hacer fue hace 7 años, pero la vida le tenía una dura prueba, pues aunque ya se estaba preparando para concursar, tuvo que enfrentarse al fallecimiento de su papá.

“La primera vez que yo decido competir, ya no lo logré por que fallece mi papá, yo ya estaba estudiando y me estaba preparando para competir en mayo y mi papi falleció a finales de enero, este deporte del fisicoculturismo es más mental que otra cosa, si tu no estás bien mentalmente nada va a funcionar, y yo ya no puede seguir, ahí yo dije: ‘se lo debo a mi papá’...”, recordó Laura

Al paso de los años, la entrenadora personal, tuvo que enfrentarse a otra pérdida, esta vez la de su expareja quien al igual que ella era experto en fitness, por lo que luego de un episodio de depresión decidió comenzar con su preparación para competir: “ellos se volvieron mi motor, así que se lo planteo a mi coach y me fijo la meta de competir y así fui poco a poco hasta que lo logré”.

Se preparó hasta lograr su sueño

Finalmente en 2023, Laura logró su objetivo de competir en cuatro ocasiones teniendo como resultado tres primeros lugares y un cuarto lugar, todo esto gracias al esfuerzo y disciplina que tuvo durante muchos meses en los que incluso recuerda que hubo días que hacía su rutina entre lágrimas al recordar a sus seres queridos.

Laura logró competir y ganó 3 de 4 competencias.

¿Qué sigue para Laura Ancona?

Tras ganar en las competencias de físico en 2023, Laura tiene como objetivo seguir su preparación pues tiene como meta nuevamente subirse a la tarima, ya que hay dos competencias una para el mes de junio y otra más a final de año.

Además de las competencias, aunque Laura no esta cerrada a entrenar y dar apoyo a hombres, quiere enfocarse en ayudar a que mujeres como ella decidan cambiar su vida a través de una vida saludable.

“Mi meta es enfocarse y crecer, tener todo mi equipo de chicas y aunque no tengo problema en entrenar a hombres, mi idea es dedicarme a atender a solo mujeres pues quiero ayudarles a cambiar, a cumplir sus metas ya sea para competir o solo por salud”.