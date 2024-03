Oficialmente ha iniciado la Semana Santa con el jueves, viernes y sábado santos, pero también con el domingo de gloria, días en los que existen algunas prohibiciones dentro de la religión cristiana católica. Aunque entre las recomendaciones más conocidas destaca el no comer carne, hacer ayuno o evitar vestir de rojo para no atraer las desgracias, también existen otras como quedarse en casa y cerrar todas las puertas para no atraer el mal.

Al tratarse de una festividad religiosa que involucra muchos otros aspectos, no resulta sorpresa que se desconozcan otras cosas que se prohíben para así no faltar al respeto a estas figuras religiosas y a los creyentes. Es por ello que existen muchas dudas de lo que sí y lo que no se puede hacer; una de las más comunes es si se puede tomar alcohol en Semana Santa y aquí te lo contamos.

Sigue leyendo:

Taste Atlas: estas son las mejores cervezas del mundo, una mexicana entra en el top 5

Vacaciones de Semana Santa 2024: Cómo está el tránsito en carreteras hoy, jueves 28 de marzo

Existen dos razones por las que no debes de tomar alcohol en Semana Santa. (Foto: Pexels)

¿Qué día no se puede tomar alcohol en Semana Santa?

Existen dos razones por las que no se debe de tomar alcohol en Semana Santa, una de ellas es por las cuestiones religiosas y la segunda es porque en algunos estados del país se aplica le "Ley seca", misma que prohíbe la venta de alcohol a los distintos negocios. Por supuesto, cada persona tiene sus razones de fe o por respetar las indicaciones de las autoridades, para no embriagarse en esta época del año.

Lo que sí debes de saber es que a pesar de lo anterior, se suele creer que al igual que comer carne es pecado, el tomar bebidas alcohólicas se considera una falta de respeto a la festividad y a la religión. Ante ello, la recomendación de algunos creyentes es evitar este producto durante los días: jueves santo, viernes santo, sábado santo y domingo de gloria, ya que son las fechas más importantes de la cuaresma.

¿Qué pasa si uno toma alcohol en Semana Santa?

Además de los mitos o creencias de la Semana Santa, también están las opiniones de los expertos como los clérigos, ya que mientras algunos invitan a alejarse del alcohol durante esta temporada o cualquier otro momento del año, algunos más aseguran que no pasa nada si una persona toma bebidas alcohólicas durante estos días.

¡Evita alcoholizarte! (Foto: Pexels)

Cabe destacar que aunque la decisión de tomar o no la tiene cada persona, lo cierto es que desde el aspecto religioso se invita a no consumir ni una sola gota para no faltar el respeto de la memoria de Cristo, pero también porque este tipo de productos se consideran como una falta a los siete pecados capitales y a algunos de los mandamientos de la iglesia católica:

Gula

Santificarás las fiestas

No consentirás pensamientos ni deseos impuros

Así que si tomas alcohol hoy o los próximos días, recuerda que las recomendaciones de los clérigos invitan a no embriagarse, ya que esto representa la gula, y además las consecuencias son deshonrar la fiesta, además de que el exceso de alcohol también puede traer consigo otras tragedias.