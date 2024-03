Lava las hornillas de tu estufa con esta fórmula altamente efectiva y rechinarán de limpias

Mantener nuestro hogar limpio requiere de constancia y buenos hábitos, sobre todo debemos poner especial atención en la cocina, pues es el lugar donde cocinamos nuestros alimentos. La estufa es uno de los electrodomésticos y es probable que aunque limpiemos a diario las hornillas se hagan opacas y acumulen cochambre, pero no te preocupes, hay una forma de lavarlas para que queden brillando de limpias.

Para preparar esta fórmula altamente efectiva necesitarás algunos ingredientes y no batallarás en conseguirlos, pues seguramente ya los tienes en tu casa, ya que son productos de uso diario. También necesitarás un cepillo de dientes que no uses y agua caliente, bastará con estos elementos para limpiar las hornillas y rejas.

Sumerge las hornillas y deja reposar por media hora | Foto: Instagram @vipcleanec

¿Cómo lavar la estufa para que quede brillante y limpia?

Para preparar esta fórmula altamente efectiva, primero deberás cepillar las hornillas con pasta de dientes. Hazlo perfectamente y pasa por todos los huecos. Repite esta acción con todos los quemadores, así como con las rejillas. No las enjuagues.

En un recipiente agrega las hornillas llenas de pasta de dientes y luego añade una cucharada de jabón, una de bicarbonato y una de jabón líquido para trastes y deja que reposen en esta mezcla por 30 minutos. Una vez que transcurrió el tiempo, con una fibra suave talla cada hornilla y enjuaga. Inmediatamente verás cómo los quemadores se verán más limpios y brillantes inmediatamente. Deja que sequen perfectamente y luego colócalas nuevamente en tu estufa.

Agrega el bicarbonato directamente al agua | Foto: Instagram @vipcleanec

Lo que no debes hacer al limpiar tu estufa

Así como hay una serie de consejos que te pueden ayudar a que tu estufa quede más limpia, también hay otras acciones que debes evitar a la hora de asear tu estufa. Si las aplicas, se conservará por más tiempo e incluso cada que la limpies será más fácil.