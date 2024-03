¿Sabes si tienes miopía o astigmatismo? No dejes sin atender tus problemas de visión

El Dr. Juan Manuel Paulin Huerta, cirujano oftalmólogo, jefe de este departamento en el Centro Médico ABC y director médico del Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana ABC, señala que al hablar de los problemas de enfoque en el ojo existen tres tipos: miopía, hipermetropía y astigmatismo.

La miopía es el tipo de problema para enfocar más común; una persona con este padecimiento ve los objetos lejanos borrosos y los que están cerca, se ven de manera clara; sucede cuando el ojo miópico enfoca la luz antes de que llegue a la retina.

En la hipermetropía la persona tiene dificultad para ver las cosas cercanas, pero ve con claridad las lejanas. Aquí, el enfoque cae por detrás de la retina, es decir, las dos son graduaciones contrarias, con síntomas diferentes.

El tercer problema es el astigmatismo, en el cual, el paciente ve aceptablemente bien, pero con mala definición a cualquier distancia.

El problema suele estar en la córnea

El Dr. Paulín indica que “El ojo es como una cámara fotográfica”: cuenta con un sistema de lentes en la parte anterior y en la parte del fondo está lo que sería el rollo fotográfico. El sistema está compuesto por dos lentes, uno por fuera, que es la córnea y otro por dentro, que es el cristalino. El rollo, al fondo, es la retina.

Los problemas de enfoque están relacionados con la curvatura de la córnea. Cuando existe una curvatura regular significa que hay buena visión sin necesidad de lentes. Cuando ésta es mayor produce un enfoque equivocado por dentro, generando la miopía. Cuando es más plana de lo necesario el desenfoque se da por fuera del ojo, ocasionando hipermetropía.

El astigmatismo se presenta cuando la córnea, en lugar de ser redonda o esférica, es ovalada, aquí el desenfoque es diferente dentro de la misma y se pierde la definición de los objetos; esta tercera condición puede acompañar tanto a la miopía como a la hipermetropía, pero también, puede existir un astigmatismo mixto o puro, en donde la mitad de la córnea tendrá un enfoque miópico y la otra tendrá uno hipermetrópico.

Los problemas de desenfoque se pueden dar a cualquier edad

El desenfoque suele presentarse desde los primeros años de vida. Cuando los niños y niñas están en edad escolar, suele comenzar a detectarse por los problemas de visibilidad presentados al mirar el pizarrón o su cuaderno.

Hay casos donde los síntomas ya son perceptibles en los recién nacidos, lo cual habla de la necesidad de revisiones oftalmológicas en las primeras etapas de vida. En algunos casos, los problemas de graduación se pueden manifestar durante la adultez.

Ninguna de estas tres enfermedades se puede prevenir, lo que fomenta la necesidad de llegar a un diagnóstico temprano para evitar problemas en las actividades diarias de las personas.

Para conocer el estado de los ojos se requiere una revisión con un médico oftalmólogo, quien puede diagnosticar problemas como el desenfoque y otros padecimientos. En conjunto con un optometrista se logrará encontrar el tipo de lente para cada situación en particular.

¿Cuándo debo de realizar la primera visita al médico oftalmólogo?

Una pregunta frecuente es ¿Cuándo debo de realizar la primera visita al médico oftalmólogo? Aquí el Dr. Paulin señala que existen dos casos en el que se recomienda hacer esta consulta.

Por un lado, está el caso de aquella persona que se considera tiene buena vista, lo que se conoce como visión 20/20, esto significa que puede ver bien a 20 pies de distancia, unos 6 metros; aquí conviene realizarse un análisis anual en donde el médico puede detectar si existe alguna graduación requerida, pero en muchos casos es tan mínima que no requiere del apoyo de anteojos. En esta situación la revisión anual es idónea ya que ayudará a conocer los posibles cambios en el desenfoque y corregirlos en caso de que vayan aumentando.

Además es importante ya que, en algunas ocasiones, el problema solo está en uno de los ojos y el otro trabaja más para intentar corregir la visión, logrando que no se perciba.

Lo mejor es visitar al especialista ante cualquier sospecha, ya que no solamente permitirá un correcto diagnóstico, también se pueden detectar otros problemas de salud que no muestran síntomas pero que se pueden agravar con el paso del tiempo.

La maduración visual sucede los primeros años de vida

Otro motivo por el que es de gran importancia comenzar revisiones desde la infancia es que entre los primeros siete y nueve años de vida se desarrolla la correcta maduración visual. Así que, un niño que ha tenido problemas de enfoque y no los atendió probablemente presentará ambliopía al buscar corregir estos problemas siendo ya mayor.

La ambliopía, comúnmente conocida como ojo flojo, ojo perezoso u ojo vago, es una situación en la cual éste no tiene realmente ninguna alteración anatómica, sin embargo, cuando obtiene la graduación correcta, a través de los anteojos, no logra desarrollar su potencial de enfoque al 100%; a raíz de que, durante la infancia, este adulto no logró llevar a cabo una correcta maduración visual. Nunca es demasiado pronto para una revisión oftalmológica; cuanto antes, mejor.

Un adecuado tratamiento para tú problema de desenfoque

Sin importar si se tiene miopía, hipermetropía y astigmatismo, el tipo de tratamiento es muy similar, aunque las especificaciones variarán para el tipo de padecimiento.

En los tres casos, la principal línea de atención es el uso de lentes de armazón, esto es tanto para niños como para adultos. En algunos casos, cuando la persona ya ha crecido y, en función al grado de desenfoque, se pueden utilizar lentes de contacto.

Una opción más es la cirugía, de la cual hay dos variantes: láser o de lentes intraoculares. Que un paciente sea candidato para uno u otro tipo dependerá de factores como su edad, la forma física de la córnea y las necesidades de atención que se deben de cubrir.

La cirugía láser es el procedimiento quirúrgico más empleado para corregir los problemas de desenfoque; esta herramienta permite moldear el lente externo del ojo, la córnea, ayudando a aplanar la curva y combatir la miopía, a hacerla curva para combatir la hipermetropía o corrigiendo su forma oval volviéndola más esférica corrigiendo el astigmatismo, indica el Dr. Paulin.

Es importante saber que no todas las personas son candidatos para este tipo de tratamiento debido a que no todas las alteraciones son corregibles con láser; el médico oftalmólogo lo indicará. Este procedimiento es empleado frecuentemente por ser poco invasivo, más económico y permitir atender ambos ojos al mismo tiempo.

Para algunos pacientes en los que la cirugía láser no es opción, existe la cirugía de lentes intraoculares, normalmente indicado para aquellos cuya córnea no cuenta con las características de forma y grosor que se requieren; también puede ser necesaria en personas con graduaciones tan altas que el moldeamiento láser no permite su corrección.

La elección del tipo de tratamiento será indicada por el oftalmólogo en función a las necesidades que tenga cada paciente.

En el Centro Médico ABC se cuenta con el Instituto de Oftalmología Conde de Valenciana ABC, en donde podrás realizar tus revisiones anuales, conocerás más sobre el estado de tus ojos y sobre el tratamiento adecuado para atender la situación.

