¿Cómo superar la muerte de mi perro?, la leyenda que te ayudará a dejar ir a tu mejor amigo

Uno de los peores dolores a los que nos podemos enfrentar en la vida es a la muerte de nuestro perro, ya que al cuidarlo desde cachorro y hasta sus últimos días, al jugar con él diario y que nos haya regalado momentos inolvidables al quedarse junto a nosotros en las buenas, en las malas y en las aburridas tardes de domingo, hace casi imposible olvidarlo y dejarlo ir. Sin embargo, cuando su último respiro llega y sus ojitos se cierran para siempre no queda más que aceptar su partida y entenderla para dejarlo descansar en paz.

Si recientemente perdiste a tu mejor amigo y no sabes qué hacer o cómo entender que ya no estará más físicamente junto a ti, te recomendamos darle una despedida digna con todo un homenaje, con una carta en la que le agradezcas por todo lo que te ofreció en vida y lo más importante: la experiencia que no vivirás con nadie más. Si esto todavía no te es suficiente, aquí te compartimos una bonita leyenda que seguramente te hará llorar, pero también entender que la muerte es parte de la vida misma.

Es importante ir con expertos que te ayuden a superar la muerte de tu perrito. (Foto: Pexels)

¿Cómo superar la tristeza por la muerte de mi perro?

Antes que nada debes de entender que el proceso del duelo por la pérdida de un perro, al igual que el de algún familiar o ser querido, es largo y con altibajos que poco a poco te ayudarán a continuar con tu vida y que con el paso del tiempo duela menos. En algunos casos ayuda ir con un experto al tomar terapia o ir con un tanatólogo ayuda mucho, y en otros, basta con saber escuchar (o en este caso, leer) para aceptar que tu mascota partió, pero que no por eso dejará de estar a tu lado.

Es por ello que hoy te compartimos las investigaciones que los tanatólogos de "Bye Bye Friend" nos compartieron y en los que se demostró que para superar una pérdida de un lomito se puede conocer la leyenda de la princesa Innana y su perro lobo Nin. Aquí te la contamos.

"Cuenta la historia que la niña al finalizar el ritual de despedida se consoló y agradeció a su amigo por salvarla de un derrumbe tras una gran tormenta. Tiempo después, en aquel lugar, tras el gesto de amor de Innana a Nin, creció un gran árbol que se considera el Árbol de los Guardianes y que serviría de portal para aquellos animalitos que cruzan el arcoíris".

¿Conocías esta historia? (Foto: Pexels)

La leyenda anterior forma parte del programa de despedida "Último viaje" en el que Bye Bye Friend les ofrece a sus clientes un proceso de último adiós digno para sus amigos de cuatro patas que los acompañaron por años, pero que lamentablemente fallecieron.

“Ha sido enriquecedor el poder apoyar a todas aquellas familias que han acudido a nuestro Santuario Funerario para honrar a estos miembros de la familia, quienes lo acompañan en una sala de despedida; con la ayuda de la guía elaboran la Carta del Corazón, la cual depositan alrededor del Árbol de los Guardianes; y comparten la Cura del Alma. Agradeciendo el tiempo de convivencia, cerrando ciclos y dando el primer paso para enfrentar el duelo.”, comenta Manuel Ramírez, director de la marca.

Con esta historia, además de la labor de la fundación, explican que es más fácil cerrar ciclos con nuestros compañeros y también para mantener una salud afectiva sana: “valorando la pérdida y el vínculo que desarrollamos con las mascotas”.