¿Dónde comprar ropa en tendencia para tallas grandes? Aprovecha este bazar en CDMX

Lucir bien es una pieza clave en cualquier momento del año y lugar al que vayamos, es por ello que en el clóset no sólo debemos de tener esas prendas básicas y atemporales, sino también algunas tendencias de la temporada que nos ayuden a lucir al último grito de la moda. Sin embargo, algo de lo que poco se habla es cuando las tallas grandes son difíciles de conseguir, ya sea porque no son fáciles de encontrar o porque no se ajustan a nuestros cuerpos al ser demasiado ajustadas o grandes.

Afortunadamente activistas han encontrado todo tipo de alternativas para que las personas curvy (háblese de mujeres, hombres o no binarios) puedan seguir las tendencias de cada momento del año y, lo mejor: forjar su propio estilo. Si tú también quieres lograr todo lo anterior sin sentir que tu tipo de cuerpo no encaja dentro de lo hegemónico o los estándares de belleza, aquí te revelamos dónde comprar ropa con la que te sentirás mejor que nunca.

Reconcíliate con tu cuerpo con este bazar de ropa de tallas grandes. (Foto: Pexels)

Moda curvy: este bazar de la CDMX vende ropa de tallas grandes a precios baratos

El primer fin de semana de febrero se realizará el primer bazar organizado por Viva la Curve, una marca de ropa mexicana pensada para personas con cuerpos curvy que quieren encontrar prendas que se ajusten a sus tipos de cuerpos, que sean tendencias y que estén alejadas de lo fast fashion en las que, por ejemplo, se invita a “parecer más delgados”.

Se trata de Casa la curve, que se realizará el sábado 3 y el domingo 4 de febrero en Mitla 11, colonia Narvarte desde las 12:00 y hasta las 19:00 horas. Aquí se darán cita Viva la curve y otras marcas mexicanas, así como conferencistas y expertos en la redefinición y reconstrucción en torno a las tallas grandes, sobrepeso y obesidad.

Así que si estás pensando en renovar tu clóset con las tendencias del momento, este es el lugar, pues además de los precios accesibles es posible encontrar desde los básicos jeans que se ocupan para algo casual o casual-formal, hasta vestidos elegantes e incluso para sacar nuestro lado más sensual desde la intimidad y con la lencería.

Descubre las marcas mexicanas hechas para personas curvy. (Foto: Pexels)

Para este primer evento del año dirigido a los cuerpos grandes, la psicóloga y pionera en la Psicología del Sobrepeso y Obesidad, así como fundadora de Viva la Curve, Lucero Peña, conversó con El Heraldo Digital para hablar de la importancia de este tipo de espacios, que además de la CDMX, llegarán a todo el país.

“Casa la curve es un espacio para la creación de talleres como de conferencias en relación con la comida y con tu cuerpo desde la parte de la evidencia científica, la compasión y libre de estigma de peso y para complementar todo esto obviamente tiene que tener un bazar o un fashon market curvy para también hacer comunidad con las marcas mexicanas que aquí en México han estado en pro, tengo marcas que iniciaron hace 14 años”, dijo.

Además de dar la posibilidad de comprar ropa y reconciliarnos con nuestro cuerpo y abrazar lo curvy, también habrá talleres de movimiento para darle un espacio al ejercicio visto no desde lo socialmente aceptado como bajar de peso o evitar el sedentarismo, sino más bien para divertirnos. Para ello se invitó a la bailarina Kenia Luis, quien ha bailado junto a María José a una clase de danza urbana.

También habrán talleres de baile libres de estigma de peso. (Foto: Pexels)

“Están bajo esta perspectiva libre de estigma de peso, para que tú lo disfrutes, para que no sea necesariamente para todos estos movimientos que nos han dicho de solo es para bajar de peso, que modifiques tu cuerpo. No, aquí es para que lo disfrutes, seas tú, estés segura y romper barreras estigmatizadoras alrededor del ejercicio”, concluyó.

Si bien esta primera edición de este santuario se realizará en la CDMX, Lucero Peña adelantó que se espera que pronto llegue a más estados de la República en un periodo de tres meses. De hecho, para marzo planean llegar a Querétaro.