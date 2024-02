¿Cómo pintar las puntas de mi cabello de color morado para unirme a la marcha del 8M?

Se acerca el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, una de las fechas conmemorativas más importantes de los últimos años en la que muchas mujeres se unen a contingentes para marchar en pro de sus derechos.

Durante la caminata, diversos colectivos se organizan para vestirse o usar algunas insignias conmemorativas a la fecha. Uno de los colores que no puede faltar en este día es el morado, que simboliza conciencia, libertad y dignidad y si quieres añadir este tono a tu apariencia, una excelente forma de hacerlo es en tu cabello.

Si no quieres teñir tu cabello por completo, puedes comprar un tinte en color violeta para solo pintar de medias a puntas | Foto: Pinterest

¿Cómo pintar las puntas de mi cabello en color violeta?

Si no quieres teñir tu cabello por completo, puedes comprar un tinte en color violeta para solo pintar de medias a puntas. De esta forma tu melena no se dañará, lo mejor de todo es que no es necesario lo puedes hacer en tu casa, solo necesitarás algunos productos para lograrlo.

Necesitarás

1 tinte de caja color violeta

Peróxido (en caso de que no lo tenga la caja del tinte)

1 recipiente para aplicar el tinte

Guantes

1 cepillo de mango largo

¿Cómo preparar y colocar el tinte?

Decoloración

La decoloración es súper importante para que el violeta se vea hermoso en tu cabello, con este procedimiento se decolorarán las puntas de tu pelo, esto únicamente se debe de hacer en caso de que no las tengas rubias o nunca te hayas decolorado, para ello hazlo con peróxido de la siguiente forma. Mezcla homogéneamente todos los ingredientes | Foto: YouTube Makeup Esmeralda Baires

Divide el cabello por secciones, empieza de abajo hacia arriba con poco cabello, sosteniendo el sobrante hacia arriba. Con la brocha toma un mechón de pelo y aplica el tinte suficiente sobre un pedazo de papel aluminio y luego ciérralo en cuadros. Haz lo mismo en todo el cabello, déjalo 20 minutos y enjuaga. Sé cuidadosa con el tiempo. Divide el cabello por secciones | Foto: YouTube Makeup Esmeralda Baires

Aplicación de tinte