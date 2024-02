Sal y vinagre para lavar y y quitar lo percudido a tus calcetines blancos

La lavadora nos ha ahorrado bastante tiempo la hora de lavar la ropa sucia; sin embargo hay prendas con las que debemos tener mucho cuidado pues se pueden deslavar, estirar o maltratar con el tiempo. Algunas personas prefieren cuidar su guardarropa al hacerlo a mano, pero también hay trucos caseros para dejarlas impecables.

Uno de los tips es poner sal a las prendas de color negro, las cuales van perdiendo tonalidad con el paso del tiempo y con la frecuencia de lavadas. También nos enfrentamos al problema de las manchas de sudor o desodorante, que dejan una mancha que puede resultar desagradable, igualmente en la ropa interior.

Sin embargo, una de las mayores preocupaciones, incluso de las mamás, es la ropa blanca. Esta suele ponerse amarillenta con el uso de cloro, también se puede percudir y da la apariencia de que está sucia o vieja. Sábanas, toallas, camisas, playeras, tenis, ropa interior y hasta los calcetines sufren de este problema, pero con dos ingredientes caseros puedes olvidarte de este problema.

Sigue leyendo:

Con este truco casero y rápido le dirás adiós al mal aliento de tu hermosa mascota

Así le quitarás lo percudido a tus calcetas blancas

Existen diferentes formas de lavar la ropa blanca, con agua fría o caliente, no usar cloro para no dejarla amarillenta, lavarla dos veces o dejarla al sol, pero algunos productos de limpieza no son suficientes para dejar las prendas impecables. Por ello, hay ingredientes de cocina que son efectivos para quitar manchas o malos olores.

Sal

Aunque el bicarbonato de sodio es muy efectivo para blanquear y limpiar ropa, trates o superficies, también la sal es un gran aliado. El truco de limpieza para dejar los calcetines blancos y sin estar percudidos se debe a que este ingrediente tiene propiedades astringentes que ayudan a remover la grasa y suciedad de las fibras.

Solo debes echar sal a una cubeta de agua y remojar tus calcetines durante media hora, luego debes lavarlos como normalmente lo haces, enjuagarlos y dejarlos secar al sol.

Vinagre blanco

El vinagre es conocido por sus propiedades antibacterianas, desinfecta, limpia y aclara debido a su acidez. Para lavar tus calcetas blancas sin estar percudidas solo debes combinar agua con vinagre.

Debes dejar reposar las prendas por 20 minutos y luego tallar con un cepillo de dientes o de ropa, procura hacerlo en los talones o la planta del calcetín, donde se percude con frecuencia. Una vez limpios, deja secar al sol, también puedes lavarlos por segunda vez en la lavadora con el resto de las prendas.