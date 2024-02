14 de febrero: 5 regalos de emergencia que puedes comprar por menos de 300 pesos en Walmart

Hoy ya es 14 de febrero y seguramente tendrás una cita amorosa con tu pareja, pero si aún no has comprado algún regalito para tu amorcito y además tienes poco presupuesto no te preocupes pues aquí te daremos la opción perfecta para que quedes bien y sorprendas a tu persona especial.

Es fin de quincena y seguramente no tienes mucho dinero para para comprar un regalo muy ostentoso, pero recuerda que no importa el precio sino el cariño con el que entregas ese regalo, debido a lo anterior es que Walmart piensa en nuestra economía y tiene regalos para todo tipo de presupuestos.

Sorprende a tu pareja, con poco presupuesto.

Foto: Freepick

5 regalos por menos de 300 pesos

Si ya te agarraron las prisas y por la tarde te reunirás con el amor de tu vida pero aún no has comprado algún obsequio del Día del amor y de la amistad, sigue leyendo que aquí te damos 5 opciones que puedes darle a tu amorcito.

Sin importar que sea hombre o mujer las siguientes opciones están pensadas para cualquiera que sea el caso y son detalles básicos pero que siempre sacan una sonrisa y más si los das con mucho amor.

Flores

No es necesario que acudas a alguna florería cara, pues en esta tienda puedes encontrar ramos desde 75 o flores un poco más costosas por 299 pesos.

Foto: Walmart

Peluches

Recibir un peluche por parte de tu ser amado siempre es algo increíble, así que aquí puedes encontrar desde 45 hasta los 299 pesos, hay muchos modelos y como tip ponle de tu perfume para que siempre te recuerde.

Foto: Walmart

Lencería

Si ya tienes mucha confianza con tu pareja, un coordinado de ropa interior o algo muy sexy podría ser el regalo perfecto y lo encontrarás desde los 209 pesos, y hay también de precios más elevados.

Foto: Walmart

Maquillaje

Si le vas a regalar algo a tu novia, este es el detalle ideal, porque sí, a las mujeres les enloquece recibir maquillaje y puede ser un labial, base, correctores, polvos, en fin hay una gran variedad de cosméticos desde los 209 pesos.

Foto: Walmart

Dulces y chocolates

El regalo básico y que nunca te hará quedar mal son los dulces y chocolates, y hay de varias marcas y sabores así que tendrás de donde elegir y tan solo cuestan 24 pesos, aunque también hay de precios más elevados.