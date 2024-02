La infusión completamente natural que eliminará cualquier alergia respiratoria para poder disfrutar de los olores del ambiente

Congestión y escurrimiento nasal, tos, picazón en garganta, nariz y ojos, estornudos y dolor de cabeza. Si eres una persona que sufre por las alergias estacionales seguramente te sabes estos síntomas de memoria y es que no existe cosa más molesta que sentirte enferma todo el tiempo y que la Loratadina ya no te haga ni cosquillas. Y aunque siempre será necesario consultar con especialistas para descubrir el tratamiento adecuado para la alergia, los remedios naturales se han convertido en una alternativa para aliviar estos síntomas, siendo las infusiones las favoritas de las personas que no han encontrado alivio con otra cosa.

¿Cuál es la infusión natural que ayuda con las alergias?

Es así como la naturaleza se presenta como una sabia sanadora, regalándonos plantas como el rooibos que con su característico color rojizo y sabor suave, está ganando reconocimiento a nivel mundial gracias a su impresionante lista de beneficios para la salud, entre los cuales destaca su potencial antialérgico. Originario principalmente de Sudáfrica, el rooibos, científicamente conocido como Aspalathus linearis, ha sido un elemento fundamental en las tradiciones de los pueblos indígenas de la región, como los Khoi y San, llegando a compararlo con la leche materna.

Sigue leyendo:

3 infusiones naturales que ayudan a controlar el colesterol y vivir más saludable

Infusiones mágicas: estas plantas pueden ayudar a sanar un corazón roto por el mal de amores

El rooibos ha ganado popularidad en todo el mundo debido a sus propiedades benéficas para la salud.

Fotografía: Pinterest.

Propiedades antialérgicas: contiene quercetina, un antioxidante con propiedades antihistamínicas naturales que pueden ayudar a aliviar los síntomas de las alergias estacionales tanto respiratorias como cutáneas.

Antioxidantes: es rico en antioxidantes como las flavonoides y polifenoles, que ayudan a combatir el estrés oxidativo en el cuerpo, previniendo el daño celular y reduciendo el riesgo de enfermedades crónicas como diabetes y cáncer.

Propiedades antiinflamatorias: esto que puede ayudar a reducir la inflamación en el cuerpo y aliviar los síntomas de condiciones inflamatorias como la artritis.

Efecto relajante: contiene compuestos que pueden tener un efecto calmante y relajante en el sistema nervioso, esto puede ayudar a reducir el estrés y la ansiedad.

Salud cardiovascular: algunos estudios sugieren que el consumo regular de té de rooibos puede tener beneficios para la salud cardiovascular, incluida la reducción de la presión arterial y el colesterol LDL ("malo").

Cuidado de la piel: sus propiedades antioxidantes y antiinflamatorias pueden ayudar a mejorar la salud de la piel, reducir la inflamación y combatir los signos del envejecimiento prematuro.

La quercetina es conocida por su capacidad para mitigar las reacciones alérgicas, ya sean respiratorias o cutáneas, y puede ser especialmente útil para personas que padecen de asma y alergias.

Fotografía: Pinterest.

¿Cómo prepara el té de rooibos para aliviar las alergias estacionales?

Preparar té de rooibos para aliviar las alergias estacionales es un proceso simple y reconfortante. Aquí te comparto una receta básica que puedes seguir.

Ingredientes:

Agua filtrada: una taza por cada porción de té

Rooibos seco: una cucharadita por cada taza de agua

Miel, azúcar o tu endulzante favorito.

Instrucciones:

Hierve la cantidad de agua que necesitas para preparar tu té de rooibos, es importante utilizar agua filtrada para obtener un sabor más puro. Coloca una cucharadita de rooibos seco en una taza resistente al calor. Una vez que el agua esté caliente, viértela sobre el rooibos en la taza y deja que el rooibos se infunda en el agua caliente durante unos cinco o siete minutos, esto permitirá que los compuestos beneficiosos se liberen en el líquido. Después de dejar reposar el té, utiliza un colador para retirar las hojas de rooibos de la taza ysi lo deseas, puedes endulzar el té con miel al gusto. Después de esto, tu té está listo, ahora sólo resta tomarte tu tiempo para saborearlo y relajarte.

Esta infusión puede ser disfrutada tanto caliente como fría, endulzada con miel o azúcar según el paladar, o incluso con un toque de leche o limón para variar su perfil de sabor.

Fotografía: Pinterest.

Esta infusión puede ser disfrutada tanto caliente como fría y para obtener mejores resultados en el alivio de las alergias estacionales, se recomienda beber té de rooibos regularmente, preferiblemente unas dos tazas al día. Recuerda que, si tus síntomas alérgicos son severos o persistentes, es importante consultar a un médico para recibir un diagnóstico y tratamiento adecuados, ya que el té de rooibos puede ser una adición beneficiosa a tu rutina de cuidado personal, pero no reemplaza el consejo médico profesional.