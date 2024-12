Esta es la bebida navideña inspirada en Eight and Bob, el perfume que usaba John F. Kennedy

Sí, la comida es importante en las fiestas decembrinas, pero qué sucede con las bebidas y los cócteles. La generadora de contenido mexicana Luz Colsa resolvió esta duda y, de paso, compartió una bebida navideña que está llena de historia porque el punto de inspiración es uno de los perfumes más conocidos a nivel global.

Desde que comenzó diciembre, la influencer -quien es amante del mundo de la cocina- se ha dedicado a dar a conocer recetas para tener un menú navideño fuera de lo habitual. Ahora le dio un giro a su contenido porque hizo recordar una fragancia que guarda vínculo con un político estadounidense.

Sí, Luz Colsa preparó el cóctel Spiced pear champagne porque aseguró que es “ideal para esta temporada”. Pero la generadora de contenido no sólo brindó el paso a paso para elaborar esta bebida, sino que expuso que está inspirada en el perfume Eight and Bob que pasó a la historia porque fue el preferido del expresidente estadounidense John F. Kennedy.

John F. Kennedy fue el presidente número 35 de Estados Unidos. Foto: Pinterest.

John F. Kennedy y su historia con el perfume Eight and Bob

Lejos de la política, el mandatario -quien en Estados Unidos es considerado uno de los mejores presidentes, de acuerdo con las encuestas- tuvo otros intereses y la industria de la perfumería captó su atención en 1937 durante su estancia en Francia.

John Fitzgerald Kennedy -nombre completo del expresidente- coincidió con el aristócrata francés Albert Fouquet, quien creó el perfume Eight and Bob, aunque en ese momento no se llamaba así. El político quedó fascinado con el aroma de la fragancia y le solicitó al joven que fuera compartido con la loción, se explica en el sitio Santa Eulalia Magazine. Albert Fouquet accedió a la petición del político e incluso le dejó una nota que decía lo siguiente:

“En este tarro encontrarás la dosis de glamour francés que le falta a tu simpatía americana”.

En 1937, el político quedó flechado con Eight and Bob, el perfume de Albert Fouquet. Foto: captura de video.

Para John F. Kennedy la muestra no fue suficiente, especialmente porque dio a conocer el perfume entre sus amigos, quienes se interesaron en éste. Sin imaginarlo, el aristócrata francés generó un negocio y nombró a la fragancia al encontrar inspiración en la carta que recibió del político que decía lo siguiente:

“Envíeme ocho ejemplares… Y, si su producción se lo permite, otro más para Bob”.

La receta para preparar Spiced pear champagne inspirado en el perfume de John F. Kennedy

Luz Colsa partió de esta historia para realizar el Spiced pear champagne con el que evoca a Jack -apodo que recibía el presidente número 35 de Estados Unidos- y al perfume que tiene notas de cardamomo y sándalo, razón por la que es considerado atemporal y unisex.

Ingredientes

Una cucharadita de cardamomo recién molido

recién molido 4 onzas de jugo de pera

4 onzas de whiskey

2 cucharaditas de miel de abeja

Chorrito de jugo de limón amarillo y su ralladura

Champagne

La influencer Luz Colsa se inspiró de la fragancia para presentar el cóctel navideño Spiced pear champagne. Fotso: captura de video.

Preparación

Meter al congelador las copas y dejarlas ahí previo a servir el cóctel ; también es necesario mantener la champagne fría

; también es necesario mantener la champagne fría En un mezclador, agregar el licor, hielos , jugo de pera, cardamomo, miel, jugo de limón y su ralladura y mezclar

, jugo de pera, cardamomo, miel, jugo de limón y su ralladura y mezclar Servir la mezcla en una copa con ayuda de un colador y agregar champagne helada

con ayuda de un colador y agregar champagne helada Decorar con peras cristalizadas, de ser posible, ya que le dará un toque elegante

