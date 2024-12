Las reglas básica para vestirte grunge y minimalista como Winona Ryder en los años 90

En la historia de la moda, pocos iconos lograron capturar la esencia de una época como lo hizo Winona Ryder en los años 90, por lo que su estilo se convirtió en un referente para una generación que combinó rebeldía, simplicidad y autenticidad, creando lo que hoy conocemos como el estilo grunge y minimalista. Estos dos movimientos, aparentemente dispares, encontraron su punto de convergencia en la joven actriz, cuyas elecciones de vestuario definieron no solo una estética, sino una forma de vivir y sentir la moda.

Según expertas, la década de los 90 fue una de las más influyentes en términos de moda ya que fue una época de transición: el glamour de los años 80 se desvaneció para dar paso a un estilo más desenfadado, menos preocupado por la perfección y más enfocado en la individualidad. Winona Ryder, con su aspecto único, se convirtió en la musa que representaba esta dualidad, mezclando el grunge, un estilo inspirado en el desorden y la rebeldía del rock alternativo; y el minimalismo, un enfoque que abrazaba la simplicidad y la funcionalidad.

Winona Ryder, conocida por su talento como actriz adoptó esta estética de manera sutil pero definitiva ya que a diferencia de otros íconos de la época que se abrazaban completamente al caos visual del grunge, Ryder supo equilibrar la rebeldía con un toque de elegancia natural, creando un look que se mantenía fiel a la esencia del movimiento sin perder la sofisticación. Esta mezcla dio como resultado un look atemporal que sigue siendo una fuente de inspiración hasta el día de hoy.

Grunge y minimalismo, dos estéticas que Winona Rayder logró mezclar

El grunge, nacido en Seattle a finales de los 80, se caracteriza por su estética desalineada y su enfoque en la comodidad, pues surgió como una respuesta a los excesos de la moda de los 80, que se destacaba por colores vibrantes, telas sintéticas y estilos excesivamente elaborados. El grunge, por el contrario, se basaba en prendas usadas, camisetas de bandas, jeans rotos y botas militares, todo con una actitud de desdén hacia las normas de belleza convencionales.

Por su parte, el minimalismo se perfilaba como la respuesta a la saturación visual de los 80 ya que este estilo se caracteriza por líneas limpias, colores neutros y prendas que abrazan la funcionalidad por encima de la ornamentación. La moda minimalista que predominó en los 90 fue influenciada por diseñadores como Calvin Klein y Jil Sander, quienes redefinieron la idea de la elegancia a través de cortes rectos, tejidos suaves y la paleta de colores más sencilla posible.

Winona Ryder, con su estilo refinado pero sin pretensiones, logró integrar estos principios minimalistas en su vestuario diario ya que en lugar de recurrir a las exageraciones de la moda, eligió prendas sencillas y versátiles que dejaban espacio para su personalidad y su naturalidad, lo que la convirtió en un referente del estilo minimalista.

¿Cómo seguir el look grunge y minimalista de Winona Ryder?

Adoptar el estilo grunge y minimalista de Winona Ryder no significa simplemente copiar sus looks. Se trata de entender la esencia de su estética y adaptarla a tus propias preferencias y características. Aquí te comparto las reglas básicas para vestirte como Winona en los años 90, combinando la actitud rebelde del grunge con la serenidad del minimalismo.

1. El básico: camisetas de banda

Las camisetas de banda son, sin duda, uno de los pilares del estilo grunge, por lo que Winona Ryder las usó de manera intuitiva, siempre buscando transmitir su conexión con la música y la cultura alternativa. Para conseguir este look, busca camisetas vintage con logos de bandas de grunge o rock clásico, los cortes suelen ser amplios, lo que contribuye a una sensación de comodidad y relajación. Para un toque minimalista, elige colores neutros como el negro, gris o blanco.

2. Prendas oversize: comodidad y rebeldía

El estilo grunge se caracteriza por el uso de prendas oversize, especialmente chamarras y suéteres, y la actriz se mantenía fiel a esta tendencia, optando por suéteres amplios, camisas de cuadros y chaquetas de mezclilla que se adaptaban perfectamente a su figura sin ceñirse a ella. La clave está en elegir prendas que te queden ligeramente grandes, pero que no lleguen a parecer desmesuradas ya que el objetivo es crear un contraste entre la ligereza de las telas y la actitud desenfadada.

3. El denim: pantalones y chamarras

La mezclilla o denim son otro elemento clave en el estilo de los años 90 y Ryder se mostró fiel a este material, tanto en pantalones como en chamrras. Para conseguir un look grunge minimalista, elige pantalones de mezclilla en tonos oscuros o claros, preferiblemente con un corte recto o ligeramente acampanado. Los detalles como los desgastes y los rasgados pueden añadirse para un toque más auténtico, pero evita exagerar, pues la simplicidad es la clave. Para lograr este look, es esencial abrazar la actitud de la época: la moda como una forma de expresar quién eres, sin preocuparte por las reglas o expectativas.

4. El pantalón de tiro alto como un clásico

El pantalón de talle alto es otro elemento crucial para recrear el look minimalista y grunge de Winona, pues este tipo de pantalón no solo alarga la figura, sino que también aporta un toque de sofisticación al look. Combina este tipo de pantalones con una camiseta de banda o una camisa de botones, para lograr el equilibrio perfecto entre ambos estilos; los colores más apropiados son el negro, gris o azul marino.

5. Combat boots y zapatos de cuero

Cuando hablamos de calzado, la actriz apostó por las combat boots, un símbolo icónico del grunge; estas botas, que suelen ser de cuero o gamuza, ofrecen un estilo rudo y práctico. A la par con el grunge, el estilo minimalista también abrazaba la comodidad, por lo que las botas eran perfectas para el día a día, pero si prefieres algo más refinado pero igualmente en sintonía con la época, las botas de cuero o los zapatos de charol también pueden funcionar bien. La clave es elegir un calzado que complemente la simplicidad del look, sin sobrecargarlo.

6. Vestidos cortos

Aunque el grunge es conocido por su estilo desordenado y los pantalones son el eje central de ello, Winona Ryder supo integrar otros elementos a su vestuario. Los vestidos cortos, especialmente los de corte recto o con estampados sutiles, fueron un elemento recurrente en su guardarropa y para lograr este look, elige vestidos sencillos, con cortes rectos o ligeramente sueltos, sin adornos innecesarios. Los colores más apropiados son el negro, el gris oscuro o incluso el burdeos, manteniendo siempre una paleta neutra. Los elementos del grunge, como las camisetas de banda, las botas de combate y el denim, se combinan con la esencia minimalista de cortes sencillos, colores neutros y un enfoque en la funcionalidad.

7. Accesorios mínimos: menos es más

El minimalismo se caracteriza por la ausencia de excesos, y Winona Ryder era una experta en este aspecto. Los accesorios en su look eran siempre discretos: pequeños collares, anillos finos y, en ocasiones, gafas de sol. Para lograr un look similar, opta por piezas pequeñas y sutiles que complementen tu atuendo sin robar protagonismo. Los materiales metálicos en tonos dorados o plateados funcionan bien, siempre en tamaños pequeños.

8. Maquillaje natural y cabello sutil

Por otra parte, el maquillaje en los años 90 se caracterizaba por su sencillez y la actriz fue fiel a este enfoque, se mantenía alejada de los maquillajes recargados, prefiriendo un look natural que resaltara sus rasgos sin sobrecargarlos. El maquillaje se centraba en un acabado fresco, con bases ligeras y sombras en tonos suaves; el look de labios era igualmente discreto, con tonos nude o rosa suave. En cuanto al cabello, Winona optaba por cortes sencillos, con ondas naturales o el clásico corte recto, la clave era mantener el cabello libre de complicaciones, abrazando una textura natural.

9. Juega con las capas

Una de las formas más efectivas de combinar el estilo grunge y minimalista es mediante el uso de capas., y Winona Ryder se convirtió en maestra del arte de la superposición, combinando camisetas, chamarras, suéteres y pantalones de forma que parecían sin esfuerzo pero cuidadosamente pensadas. Para ello, prueba a combinar prendas ligeras y pesadas en capas, siempre en una paleta de colores neutros. Vestirse como Winona Ryder en los años 90 es una mezcla de rebeldía, simplicidad y elegancia.

Por último, el aspecto más importante del estilo de Winona Ryder en los 90 es la actitud ya que no se trata solo de usar las prendas correctas, sino de cómo las llevas. Winona logró proyectar un aura de despreocupación, autenticidad y confianza en sí misma por lo que su estilo era, ante todo, una forma de expresar su personalidad única.

