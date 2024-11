Los 7 cortes de cabello que rejuvenecen después de los 40 que son garantía, según la IA

Elegir un corte de cabello no suele ser una tarea sencilla, pues nos detenemos a pensar si nos quedará bien con la forma de nuestro rostro, si será cómodo y fácil de peinar o si no será que días después nos arrepentimos por un drástico cambio de look. Por lo que antes de acudir a la estética y elegir el corte deseado es recomendable que sepas cuáles son las tendencias que estarán de moda en la recta final del 2024, pues durante el otoño-invierno podremos experimentar un cambio de imagen.

Me di a la tarea de investigar qué tipos de corte dominarán y sobre todo cuáles son los que quedan bien con todos los tipos de rostro, pues lo más importante al momento de elegir un cambio es que estemos seguras de la decisión que tomamos, que nos haga sentir poderosas y fuertes, así como cómodas al momento de peinarlo.

7 cortes de cabello que rejuveneces después de los 40 años

El bob es un corte que siempre quita años de encima. Foto: Pixabay

El uso de la Inteligencia Artificial cada vez es más común, y por qué no utilizarlo para darnos una guía de cómo podemos hacernos la vida más sencilla a la hora de elegir un corte de cabello por ello investigando las opciones consultamos a ChatGPT para que nos de la mejor respuesta posible. A continuación te decimos cuáles son los cortes que más rejuvenecen después de los 40 años de edad.

Bob Clásico: Un bob a la altura de la mandíbula es elegante y atemporal. Puedes optar por un corte recto o ligeramente desfilado. Corte Long Bob (Lob): Este corte un poco más largo que el bob es versátil y se puede estilizar de muchas maneras, lo que le da un aire moderno. Cortes Desfilados: Los cortes con capas suavizan las líneas del rostro y añaden volumen, lo que es ideal si tienes el cabello fino. Pixie: Un corte pixie puede ser muy favorecedor y resaltar los rasgos faciales. Es una opción atrevida y de bajo mantenimiento. Media Melena con Flequillo: Un corte a media altura con un flequillo ligero puede enmarcar el rostro y añadir un toque juvenil. Cortes con Movimiento: Los estilos que incorporan ondas o rizos sutiles pueden aportar frescura y dinamismo al look. Cortes en V o U: Estas formas en el contorno del cabello pueden ayudar a dar forma y movimiento sin ser demasiado drásticos.

Mira esta guía para elegir tu próximo corte de cabello. Foto: Freepik

Algunos expertos nos asegura que después de los 40 años es mejor optar por cortes de cabello corto ya que suavizan los rasgos y los afinan. Incluso Carolina Herrera se ha hecho famosa por sus declaraciones sobre que las mujeres elegantes se cortan el cabello después de esa edad.

Lo que es una realidad es que esta es sólo una guía para tu decidas cuál es el corte de cabello que va más acorde con tu estilo y con el que te sientas más cómoda en el día a día. En esta lista destaca el clásico bob, un corte que hemos visto en tendencia en los últimos años y que destaca por su versatilidad, es una opción perfecta si quieres ir cambiando de un largo a algo más corto, o si te quieres arriesgar por algo más drástico puedes intentar con un pixie.

