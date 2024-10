Cortes de cabello que rejuvenecen cuando tienes 50 años

El corte de cabello es fundamental en la apariencia de las mujeres, sin embargo, hay tener mucho cuidado a la hora de elegir el look ideal porque este juega un papel fundamental. Hay cortes que ser completamente favorecedores e incluso les resta edad, pero si no eliges el indicado este te puede perjudicar y hacerte ver mucho mayor.

Cumplir 50 años es un momento crucial en la vida de las mujeres ya que implica asimilar el envejecimiento, pero también puede ser una etapa de renovación y por qué de un cambio de look para aparentar menos edad. Además de la piel, el cabello es de los primeros en empezar a mostrar los signos del paso de los años, por lo que es fundamental llevarlo siempre arreglado o con un buen corte.

Para las mujeres que acaban de llegar al quinto piso y quieren renovar su imagen, hay ciertos estilos que les favorecerán a su rostro. Eso sí, es super importante que siempre luzca sano, por lo que te recomendamos despuntarlo cada mes y retocar tu tinte de pelo cuando sea necesario.

Un tinte de cabello mal pintado, el cabello desaliñado o maltratado pueden ser factores que provoquen que te veas mucho mayor de la edad que tienes. Abajo te diremos cuáles son los cortes de pelo que te van mejor si tienes 50 años y quieres aparentar menor edad. No le tengas miedo al cambio porque cualquiera de estos estilos le beneficiará a tu persona.

Cortes de cabello que te hacen ver de 30 cuando tienes 50

A medida que nuestra edad avanza es común que muchas mujeres decidan cortar su pelo poco a poco hasta tenerlo mucho más corto, pero no siempre es buena elección, también las melenas largas son positivas. Para asegurarte cuál de estos cortes de va mejor, proponle a tu estilista el que más te haya gustado y deja que te recomiende lo que te vaya mejor.

Corte de pelo largo

El cabello largo puede restar años a una mujer de 50 años. Sin embargo, es importante cuidarlo bien, especialmente cuando pasan los años y la melena pierde fuerza. Es esencial sanear las puntas cada mes, retocar el tinte cuando sea necesario, desfilar por la parte delantera y añadir capas para ganar movimiento. También es importante utilizar productos de calidad que sean adecuados para el tipo de pelo.

Corte de pelo con ondas y flequillo

El corte de pelo midi con ondas repartidas por todo el cabello y flequillo puede dar la apariencia de tener más cantidad de pelo. Un flequillo de lado con ondas también puede ser un toque rejuvenecedor que te favorecerán. El tono castaño claro te irá muy bien si tu piel es apiñonada.

Corte bob con flequillo

El corte bob corto con flequillo puede ser una excelente opción para mujeres de 50 años. Aportar frescura y juventud a una mujer madura, es ideal para rostros ovalados, caras redondas y alargadas. Este corte ayudar a encuadrar el rostro y suavizar las facciones. Además es un corte de pelo versátil que se adapta a diferentes tipos de cabello, como liso, ondulado y rizado.

Corte pixie con canas

¡Luce tus canas con orgullo! El cabello plateado naturalmente hoy en día es símbolo de madurez pero no precisamente te hará ver mayor, no al menos si eliges el corte adecuado. Un corte pixie con canas puede ser una opción moderna y rejuvenecedora para mujeres de 50 años. Dejar de usar tinte puede dar un plus de salud al cabello.

Corte long bob

El corte long bob puede hacer que el rostro se vea más joven. Si el pelo necesita volumen, se puede probar con una raya al lateral bien marcada y un desfilado en la parte delantera. Puede favorecer a personas con diferentes formas de rostro, como ovaladas, redondas, o en forma de corazón. También puede ser una buena opción para cabellos de textura media a gruesa, ya que puede ayudar a darle estructura y forma.

Corte shag

Con muchas capas a lo largo de toda tu melena , este corte puede dar un toque despeinado muy fresco y moderno. El corte shag es un corte de pelo que gracias a sus capas se puede personalizar para que se adapte a todas las formas de rostro posibles. Es un corte casual que da la sensación de mucho movimiento.

